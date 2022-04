Rio Grande do Sul Sistema permite transferir veículos pelo celular no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Essa opção está disponível para pessoas físicas que têm veículos com documentação exclusivamente digital Foto: Divulgação Essa opção está disponível para pessoas físicas que têm veículos com documentação exclusivamente digital. (Foto Divulgação) Foto: Divulgação

O DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) aderiu ao sistema federal Venda Digital, que possibilita preencher e assinar a documentação para transferência de veículos por meio do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Essa opção já está disponível no Estado para pessoas físicas que têm veículos com documentação exclusivamente digital, ou seja, saídos de fábrica ou transferidos depois de 4 de janeiro de 2021. Para realizar a transação eletronicamente, tanto o novo quanto o antigo proprietário precisarão ter cadastro prata ou ouro no portal gov.br.

“O DetranRS vem avançando rumo à transformação digital e oferece cada vez mais facilidades ao cidadão. A novidade recém lançada agiliza o trâmite da compra e venda de veículos e simplifica o processo, que poderá ser encaminhado pelo celular”, explicou o diretor-geral da autarquia, Enio Bacci.

Como fazer

É necessário ter o aplicativo Carteira Digital de Trânsito no celular e logar com o gov.br (nível prata ou ouro). O vendedor preenche a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital, informando o CPF do comprador. O adquirente é notificado, assina digitalmente, depois o vendedor também assina, e a autorização vai para o sistema da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Para concluir o processo, o novo proprietário deve levar o veículo para ser vistoriado pelo DetranRS. Finalizado esse procedimento, a comunicação de venda ocorre de forma automática.

É necessário pagar as taxas previamente para poder realizar a vistoria. A guia de arrecadação do DetranRS pode ser emitida no site www.detran.rs.gov.br ou retirada em qualquer Centro de Registro de Veículos Automotores.

O sistema Venda Digital não está disponível para quem tem documento de propriedade verde, impresso em papel-moeda. Para esses casos, assim como para veículos de empresas, o processo precisará ser feito pela via convencional.

