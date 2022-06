Brasil Sobe para 120 o número de mortos pelas chuvas em Pernambuco; número de desabrigados aumenta para 7.312 pessoas

1 de junho de 2022

Momento em que bombeiros encontraram criança soterrada por barreira na Vila dos Milagres, no Recife. Foto: Recuperação

Subiu para 120 o número de mortos pelas chuvas em Pernambuco, segundo o balanço divulgado pelo governo de Pernambuco na noite desta quarta-feira (1º). Cinco corpos foram resgatados pelos bombeiros e outros nove que chegaram ao Instituto de Medicina Legal (IML) vindos de unidades de saúde também eram de pessoas que morreram devido aos temporais iniciados no dia 25 de maio.

Dois corpos foram encontrados na comunidade Vila dos Milagres, no Barro, na Zona Oeste do Recife; dois em Jaboatão dos Guararapes , na Região Metropolitana, sendo um no bairro Curado 4 e outro que havia sido levado pela enxurrada; e um em Limoeiro, no Agreste.

O número de desabrigados aumentou para 7.312 pessoas, que estão em 66 abrigos distribuídos em 27 municípios, segundo o governo, que informou também que as buscas continuam para localizar mais quatro desaparecidos.

Os locais onde o trabalho das equipes de resgate permanecem são a Vila dos Milagres, o Curado 4 e a comunidade do Areeiro, em Camaragibe. Além disso, uma pessoa levada pela enxurrada no bairro de Paratibe, em Paulista, no Recife, permanece sendo procurada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

Atuam nas buscas mais de 403 profissionais do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e outros estados, Forças Armadas, Secretaria de Defesa Social (SDS), Defesa Civil e órgãos municipais.

Resgate dos corpos

Nesta quarta-feira (1º), dois corpos de vítimas das chuvas foram localizados na Vila dos Milagres, no Barro, na Zona Oeste da capital. O primeiro, no início da tarde, foi de uma criança, de nome e idade não divulgados.

De acordo com o major Vieira de Melo, que comanda as buscas na Vila dos Milagres, o corpo da criança estava embaixo de cerca de três metros de terra.

“Foi encontrado em decúbito ventral [de bruços]. O trabalho dos cães foi essencial para que tivéssemos êxito na localização. Nosso trabalho continua, nós só sairemos daqui quando encontrarmos a última vítima”, declarou.

O segundo corpo foi encontrado no final da tarde, por volta das 17h30, na Vila dos Milagres. Uma terceira pessoa é procurada nessa área pelas equipes de resgate.

Em Jaboatão, um dos corpos encontrados nesta quarta-feira (1º) foi achado na comunidade Bola de Ouro, no bairro de Curado 4. A vítima era uma mulher, que não teve o nome e a idade divulgados. Ela foi encontrada com a ajuda de um cão farejador do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais chamado Bono.

Detalhes sobre o segundo corpo encontrado em Jaboatão e do cadáver achado em Limoeiro não foram divulgados pelo governo do Estado.

