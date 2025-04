Agro Soja: Semana termina com recorde de mais de 60 barcos comprados pela China só de produto do Brasil

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Expectativa é de que este seja o melhor mês de abril da história, superando o recorde de 13,5 milhões de toneladas de 2024. (Foto: Divulgação)

Os negócios intensos realizados com a soja do Brasil foram destaque no agronegócio global nos últimos dias, desde que foi iniciada a agressiva guerra comercial entre China e Estados Unidos. Dados levantados pelo analista do complexo soja e diretor da Agrinvest Commodities, Eduardo Vanin, mostram que, somente nesta semana, as compras chinesas passaram de 60 barcos, um recorde para o período.

“No ano passado, em outubro, tivemos duas semanas com mais de 60 barcos, mas dividido em metade dos EUA e metade do Brasil, e no caso do Brasil, um pedaço da safra velha e outro desta atual. Mas quando olhamos para uma safra só, somente uma origem deste total é realmente um grande número”, explica Vanin, durante uma live realizada pela consultoria.

A resposta para toda essa energia do farmer selling do Brasil tem estado na tal “tempestade perfeita”, com a combinação das altas que a Bolsa de Chicago tem sustentado entre os futuros da soja apesar da guerra comercial, o dólar alto e os prêmios positivos, mas também entre os produtores brasileiros. “A resposta está em todos os produtores, que tem no mês de abril um mês chave para sua comercialização, pagamento de contas”, detalha Vanin.

Além disso, os sojicultores brasileiros têm aprimorado sua gestão e reduzido seus riscos, mudando as estratégias em relação ao que executaram em anos como 2022 e 2023, quando deixaram algumas oportunidades, e buscaram capturar tudo aquilo que o mercado vem oferecendo agora. Também como consequência deste movimento, o mês deverá se encerrar como o melhor abril da história para a comercialização da soja, superando o recorde de 13,5 milhões de toneladas vendidas em abril de 2024.

“Na semana passada o farmer selling foi de 4,5 milhões de toneladas, esta semana se encerra com mais de 6 milhões e vamos passar de 10 milhões em duas semanas. Vamos passar o ano passado, e esse é um mês sempre de vendas”, complementa o analista, que justifica o atual momento também em uma melhora das margens de esmagamento na China. “Foi um alinhamento das coisas, um casamento perfeito. O produtor quis e precisava vender, o chinês queria comprar porque as margens melhoraram e estava difícil vender farelo na China – porque estava caro e agora caiu – e o chinês vendeu neste mês de abril 2,2 milhões de toneladas, o dobro do que vendeu no mês de março todo. E no meio do caminho temos as tradings que estão conseguindo fazer dinheiro originando soja. As três pontas felizes em fazer negócios, e isso não é comum”.

Todo esse movimento que trouxe um combustível extra para os negócios com a soja brasileira levaram o total da safra 2024/25 já comercializado para perto de 100 milhões de toneladas, de uma safra de quase 170 milhões. Os preços registraram, afinal, os melhores níveis do ano, como explicou o consultor de mercado Vlamir Brandalizze, da Brandalizze Consulting. E não só a safra atual foi bem vendida, mas a nova também e estas, segundo o especialista, são ainda mais importantes de serem absorvidas.

“Semana que vem muitos insumos devem subir, há uma pressão sobre os insumos, as relações de troca estão boas e o produtor tem que fazer suas contas. E, automaticamente, aquele que acha que está interessante, vai aproveitando”, diz Brandalizze.

Prêmios da semana

Com o estímulo dos rallies em Chicago, do dólar em alta e do forte volume de negócios, os prêmios da soja cederam nesta semana no mercado brasileiro. Os indicativos perderam algo de até 50 pontos depois de testarem as máximas da temporada, mas ainda permanecem positivos. E eles poderão sofrer um novo recuo caso um acordo seja firmado entre China e Estados Unidos.

“O acordo vai sair. Não acredito que seja tão rápido porque as diferenças são muito grandes para aparar as arestas. No curto prazo, as tarifas ficaram muito grandes e não vai ser já que vai sair esse acordo, mas eles deram sinais. Então, esse é um fator importante para segurar a soja acima dos US$ 10,00 o bushel, e com chance de se aproximar dos US$ 11,00 caso a conversa entre eles (Donald Trump e Xi Jinping) andar um pouco a favor de um acerto. Mas, lembrando que enquanto Chicago vai pra cima, o prêmio pode ir para baixo”, analisa Brandalizze.

