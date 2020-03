Acontece St. Patrick’s Day: Senac Centro Histórico ensina maquiagem para curtir a festa

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A professora Camila Tondo e a modelo Daniele Oviedo. Foto: Israel Novo Foto: Israel Novo

As tradições irlandesas já são bem conhecidas em terras tupiniquins. Leprechauns, trevos de três folhas e potes de ouro no final do arco-íris são símbolos que já fazem parte do imaginário brasileiro. Todos eles também estão associados ao Saint Patrick’s Day, a maior festa da Irlanda. O dia 17 de março, é um dos dias santos mais famosos e comemorados no mundo, com desfiles, paradas e ruas repletas de cervejas e chapéus verdes pra lá e pra cá. Em Belfast, capital da Irlanda do Norte, o dia é conhecido por suas cores, músicas e celebrações.

Antes de chegar no Brasil, a festa se espalhou primeiramente pelos países de língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Porém, não demorou muito para chegar até aqui. Em Porto Alegre, é muito comum ver um mar de pessoas vestidas de verde, cheias de trevos de três folhas e chapéus pelas ruas. Por isso, a docente do curso de Maquiagem do Senac Centro Histórico, Camila Tondo, preparou um passo-a-passo para quem quer chegar no Dia de São Patrício arrasando na make. Confira:

– Após higienizar a pele, prepare ela com base, corretivo, pó, contorno, blush e iluminador. Preencha as sobrancelhas com o produto que preferir, pode ser sombra, pastinha ou lápis.

– Nos olhos, aplique uma sombra verde bem viva, esfumando até próximo do côncavo e trazendo essa sombra um pouco pra fora dos olhos também. Com a mesma cor, esfume rente aos cílios.

– No cantinho dos olhos e abaixo das sobrancelhas, aplique uma sombra champanhe com brilho. Na pálpebra, por cima da sombra, aplique um glitter bem fininho verde, fixando com cola para glitter. Faça um delineado gatinho, cole cílios postiços e aplique máscara de cílios.

– Nos lábios, aplique gloss e deposite glitter verde.

– Para fazer o trevo, desenhe com delineador (em gel ou líquido), três corações em diferentes ângulos, faça o cabinho e preencha as folhinhas com a mesma sombra e o mesmo glitter dos olhos.

– Para o detalhe do pescoço, cole duas fitas crepe, deixando um vão entre elas (esse vão, remete a espessura do cinto). Aplique gel de cabelo e deposite o glitter verde, deixando o meio para aplicar o glitter dourado. Com uma haste flexível, limpe o centro do dourado e com um delineador preto, contornar a fivela dourada, dando mais dimensão.

