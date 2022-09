Flávio Pereira STF é visto por 46% dos brasileiros como “ruim” ou “péssimo”

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Imagem do STF não é boa perante os brasileiros, aponta pesquisa. (Foto: Divulgação/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Avaliado na pesquisa PoderData, o Supremo Tribunal Federal não vai bem, e a sua imagem entre os brasileiros piorou nos últimos três meses. Certamente o ativismo judicial e político de seus ministros tem sido decisivo nesta percepção. A nova pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira mostra que, atualmente, 46% dos eleitores avaliam o trabalho da Suprema Corte como “ruim” ou “péssimo”, enquanto apenas 24% avaliam o órgão judiciário como “bom ou ótimo”. Esse resultado mostra um aumento de cinco pontos percentuais na taxa de rejeição. Em junho, na comparação com a pesquisa anterior, o grupo do “regular” reduziu em 10 pontos, passando de 33% para 23%, e os que não souberam responder passaram de 2% para 7% da população. A pesquisa PoderData foi realizada entre os dias 11 e 13 de setembro com 3.500 participantes por meio de ligações telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%.

STF repete o erro ao rever decretos das armas

No momento, o STF dá mais um exemplo dessa falta de sintonia com a Constituição e a vontade dos brasileiros, ao examinar os decretos do presidente Jair Bolsonaro, flexibilizando o porte de armas pelos cidadãos, mediante regras legais. O STF, que já tem o placar de 4 x 0 pela revisão dos decretos, quer revisar o poder de regulamentar do Presidente da República, previsto na Constituição, e contraria a vontade de 63% dos brasileiros que em 2005, votaram em referendo contra o Estatuto do Desarmamento, e a favor do comércio de armas. Nesse caso, fica fácil para ministros do STF, que dispõem de equipes de seguranças fortemente armados, e só utilizam carros blindados, entenderem que o cidadão comum precisa ser desarmado, e não tem o direito de se defender.

Senado tem culpa no desgaste do STF

Mas, se os brasileiros têm a pior composição da história do STF, isso acontece porque estes mesmos brasileiros colocaram no Senado a pior composição da história da chamada Câmara Alta. Senadores amedrontados, com o rabo preso, que deveriam fiscalizar, investigar e destituir ministros do STF, não o fazem temendo represálias. Senadores, na relação com os ministros do STF, passam a impressão de que funciona um lamentável joguinho de troca de figurinhas, ao estilo “eu não te investigo, e tu não me julga”.

“Casa da mãe Joana”, afirma Deltan Dallagnol

Nessa linha, o ex-procurador da Operação Lava-Jato e candidato ao cargo de deputado federal pelo Podemos, Deltan Dallagnol faz dura crítica ao STF na sua propaganda eleitoral. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal virou uma ‘casa da mãe Joana’. Durante um vídeo de sua propaganda eleitoral, o ex-procurador destaca a importância da Suprema Corte para a democracia, mas diz que o STF virou ‘uma mãe’ para os políticos corruptos. “Essa casa até pouco tempo era conhecida como a Suprema Corte do País, e é uma casa essencial para a democracia. Mas infelizmente ela se tornou a casa da mãe Joana, uma mãe para os corruptos”, disse Dallagnol. Sobre o ex-presidiário e candidato à Presidência Lula, sem mencionar seu nome, Dallagnol afirma no vídeo da propaganda eleitoral que o STF foi responsável por transformar um ‘presidente condenado’ em candidato novamente. “Por aqui passou a anulação de sentenças, a soltura de corruptos, o fim da segunda instância e muito mais. Foi aqui também que aconteceu uma metamorfose de um político que passou de presidente condenado por corrupção a candidato a presidente”.

Jair Bolsonaro: “onde está tudo que não presta, lá está o PT”

O candidato a reeleição ao Palácio do Planalto, Jair Messias Bolsonaro (PL), falou ontem para uma multidão em Londrina, no Paraná, onde recordou que o país é um lugar maravilhoso e privilegiado em recursos naturais, e declarou que para o Brasil se desenvolver, “para nós acertarmos as escolhas”. Lembrou que o país estava “à beira do abismo”, comparou com os governos anteriores e disse: “onde está tudo que não presta, lá está o PT”. Lembrou que iniciou seu governo com a passagem de João 8:32 e afirmou: “conseguimos mostrar para vocês a verdade sobre o nosso Brasil”. Ao final, Bolsonaro foi aclamado aos gritos de “mito”.

Lula incomodado por ser chamado de “ladrão”

Lula mostrou ontem que está incomodado por ser chamado de “ladrão” pelo presidente Jair Bolsonaro. No comício realizado no Lago Glênio Peres em Porto Alegre, ele respondeu a essa verdade com uma mentira, citando o fato de familiares de Bolsonaro terem adquirido 51 imóveis. Essa narrativa é uma bobagem criada por jornalistas do UOL, que investigaram por mais de 30 anos, imóveis comprados, recebidos por herança, ou vendidos por todos os familiares de Jair Bolsonaro no período. Aliás, Lula ontem prometeu acabar com o teto de gastos, regra que garante a estabilidade da inflação e assegura a confiança dos investidores no Brasil. Prometeu na verdade, repetir os modelos demagógicos de torrar dinheiro publico, que não deram certo na Venezuela, na Argentina e Cuba.

Ciro Gomes: “eu conheço o Lula. Ele é corrupto”

Candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes disse ontem em evento realizado Recife (PE), o candidato do PDT à Presidência, que já foi aliado do ex-presidente, mas disse ter se afastado após presenciar práticas com as quais ele não concorda. “Eu digo com muita dor: o Lula se corrompeu, se vendeu ao sistema e vendeu o Brasil, como de novo, está vendendo”. Segundo Ciro, “o petista avacalha” com a nação. “[Bolsonaro] Vai para cima do Lula, denuncia a corrupção do Lula, e o Lula avacalha toda a nação brasileira, porque não tem moral para encarar o Bolsonaro, para discutir isso”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira