Notas Brasil STF pede explicação de Maia sobre pedidos de impeachment

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

O ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), solicitou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), explique a situação dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro que estão parados na sua mesa. No despacho, o magistrado incluiu Bolsonaro formalmente como parte no processo.

