Geral Taiwan doa R$ 1 milhão para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os mantimentos são destinados ao sustento das pessoas que estão desalojadas e desabrigadas, desde a catástrofe ambiental. (Foto: Mauricio Toretto/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo de Taiwan, por meio de sua representação diplomática no Brasil, enviou o equivalente a R$ 1 milhão em doações para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. O representante de Taiwan no Brasil, Benito Liao, destinou uma carreta com 3,5 mil cestas básicas às famílias afetadas pelas enchentes no Estado.

Os mantimentos são destinados ao sustento das pessoas que estão desalojadas e desabrigadas, desde a catástrofe ambiental. Uma parte da verba doada é para a compra de móveis, como camas e colchões – itens necessários, inclusive, para aqueles que perderam suas casas e objetos pessoais e estão tentando recomeçar suas vidas.

As doações por parte do Escritório de Taiwan no Brasil lotaram uma carreta e foram entregues por seu maior representante, Benito Liao, à Força Aérea Brasileira (FAB).

A autoridade taiwanesa reforçou, na oportunidade, que a ação é um gesto de solidariedade e de demonstração de apoio de Taiwan ao povo do Rio Grande do Sul e, também, de reciprocidade “pela amizade” da nação insular com o Brasil:

“Sabemos do momento crítico que a população gaúcha enfrenta naquela região, e esperamos que essa contribuição possa auxiliar, emergencialmente e ativamente, os mais necessitados. Torço para que esse povo guerreiro e hospitaleiro supere todos os obstáculos o mais breve possível. O governo de Taiwan sempre apoia o país-amigo Brasil de todo o coração”, destacou.

“Essa ação é um gesto de solidariedade e demonstração de apoio de Taiwan ao povo do Rio Grande do Sul”, declarou Liao.

Os donativos foram entregues no último dia 5 por Taiwan. A FAB ficou encarregada pelo transporte aéreo das cestas básicas, dos móveis e dos colchões oferecidos por Taiwan diretamente às regiões afetadas pelas inundações no Sul do país, para a assistência imediata às vítimas, numa ação articulada com a Defesa Civil do RS.

Doação de leite

Em outra frente, a Força Aérea Brasileira (FAB) transportou, na terça-feira (11), 33 litros de leite humano para suporte a crianças prematuras internadas em unidades neonatais no Rio Grande do Sul, que segue sendo afetado pelos desafios provocados pelas enchentes.

As doações saíram da Rede de Bancos de Leite do Distrito Federal e foram entregues ao Banco de Leite Humano da Santa Casa de Porto Alegre. O transporte, realizado por uma aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus, exigiu cuidados específicos para manutenção da carga.

De acordo com a coordenadora de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Sonia Venancio, a entrega é resultado de uma mobilização da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e, para o deslocamento, foi necessário realizar diversos testes de tratamento e acondicionamento. “Graças ao apoio da FAB conseguimos fazer este transporte no período de tempo para que o leite chegasse em ótimo estado”, enfatizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/taiwan-doa-r-1-milhao-para-as-vitimas-das-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Taiwan doa R$ 1 milhão para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

2024-06-12