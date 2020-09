Brasil Tarso Teixeira pede ao ministro Onyx Lorenzoni, apoio para pautas do INCRA

Por Flavio Pereira | 3 de setembro de 2020

Audiência de Tarso Teixeira com o ministro Onyx, o assessor de gabinete do senador Luis Carlos Heinze, Renato Bonadiman, e o secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, Ênio Marques. Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania Foto: Divulgação/Ministério da Cidadania

O Superintendente Regional do INCRA (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária) no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, encaminhou ontem em Brasília, em audiência com o ministro da Cidadania, deputado federal Onyx Lorenzoni, demandas para incluir as famílias assentadas em outros programas do ministério, como o programa de Cisternas, o Programa Fomento Rural e o Programa de Aquisição de Alimentos, entre outras ações onde é buscada a inclusão do público dos assentamentos e das comunidades quilombolas, que são as populações mais vulneráveis do campo.

Segundo Tarso Teixeira, “o ministro acolheu de forma muito positiva às nossas demandas, e fez uma menção muito elogiosa a respeito do trabalho da titulação dos assentamentos no Rio Grande do Sul.

Tarso Teixeira registrou que “foi o ministério da Cidadania comandado por Onyx, que transformou o Auxílio Emergencial no maior e mais eficaz programa de transferência de renda do mundo, que foi vital para mitigar os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia do Coronavírus”. Estavam presentes o assessor de gabinete do senador Luis Carlos Heinze, Renato Bonadiman, e o secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, Ênio Marques. Além do encontro no Ministério da Cidadania, Tarso Teixeira manteve esta semana em Brasília uma série de audiências, levando pautas da Superintendência gaúcha do INCRA.

