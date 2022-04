Geral Tempo permanece seco nos próximos dias no Rio Grande do Sul, sem previsão de chuva

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Na última semana, a temperatura mínima no Estado foi 11,2ºC e máxima chegou a 29,7ºC. (Foto: Fernando Dias/Seapdr)

A semana que começa neste domingo (17) terá tempo seco e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico 15/2022, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Emater/RS-Ascar e Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Neste domingo, o tempo permanece seco e com temperaturas baixas, com possibilidade de formação de geadas, principalmente na Serra do Nordeste e nos Campos de Cima da Serra.

Entre esta segunda-feira (18) e quarta-feira (20), o tempo permanecerá seco e o ingresso de ar mais quente favorecerá a gradativa elevação da temperatura em todo Estado.

Não há previsão de chuva na maior parte do Estado e somente na Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte, Serra do Nordeste e nos Campos de Cima da Serra poderão ser registrados volumes inferiores a 5 mm em alguns municípios.

Recordes

A nova massa de ar de origem polar que se espalhou pelo Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste derrubou a temperatura no feriado da sexta-feira, 15 de abril. Várias capitais registraram as menores temperaturas de 2022 até agora. Porto Alegre teve a tarde mais fria do ano, com a temperatura máxima de 20,3°C. O recorde anterior de menor temperatura máxima era de 21,3°C, em 31 de março.

Na serra de Santa Catarina, os termômetros marcaram valores abaixo de 0°C e foram observadas as menores temperaturas no Brasil este ano, até o momento. As capitais São Paulo, Rio De Janeiro, Curitiba e Florianópolis registraram as menores temperaturas do ano.

Na madrugada de sexta-feira, a serra de Santa Catarina registrou a menor temperatura no Brasil em 2022, de acordo com medições de institutos oficiais. O novo recorde foi estabelecido com a marca de -1,6°C nas localidades de Bom Jardim da Serra/Comunidade XV Dias e em Urupema/Parque de Exposições, conforme medições realizadas pelo Epagri/Ciram, órgão de monitoramento ambiental e meteorológico do governo de Santa Catarina.

O recorde anterior era de -0,7°Cm em 1/4/2022, quando houve a passagem de uma massa de ar frio moderada a forte pelo centro-sul do Brasil. As informações são do Palácio Piratini e do Climatempo.

