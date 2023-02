Brasil Temporal causa 36 mortes, deixa desabrigados e fecha estradas no Litoral Norte de São Paulo

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela suspenderam a programação de carnaval. Foto: Reprodução/Instagram As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela suspenderam a programação de carnaval. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

As fortes chuvas, que caíram neste fim de semana em São Paulo, causaram ao menos 36 mortes e deixaram dezenas de desabrigados no domingo (19) em várias áreas do Estado de São Paulo, principalmente no litoral.

As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios, que foi totalmente liberada por volta das 21h30min.

Segundo informou a Defesa Civil, o volume de chuva nas últimas 24 horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades do Litoral Norte (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba), região fortemente castigada pelos temporais.

O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, viajaram neste domingo para São Sebastião. Um comitê de gerenciamento de ações foi montado para atender aos desabrigados e aos desalojados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que deve viajar ao litoral de SP nesta segunda-feira (20) e que o governo federal está à disposição para atuar nas áreas atingidas.

As prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela suspenderam a programação de carnaval.

