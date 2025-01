Mundo Terremoto de magnitude 7,1 é sentido na capital do Nepal

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Pontos vermelhos indicam área de terremoto que balançou Katmandu, em 7 de janeiro de 2025. Foto: USGS/Reprodução Foto: USGS/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um terremoto de magnitude 7,1 foi sentido em Katmandu, a capital do Nepal, durante a manhã de terça-feira (7), pelo horário local – noite de segunda-feira (6) no Brasil. A cidade fica a cerca de 200 km do epicentro do tremor.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do tremor está em uma região de fronteira do Tibet. Devido à forte magnitude, o terremoto pode ter sido sentido na China e na Índia, além do Nepal. Outros tremores menores foram registrados na sequência.

Katmandu é a maior cidade do Nepal, sendo que a região concentra mais de 2 milhões de habitantes. Moradores ouvidos por agências de notícias afirmaram que sentiram um forte tremor. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre estragos ou feridos.

Terremotos são comuns na região, já que a área possui um encontro de placas tectônicas. O local possui uma grande cadeia de montanhas, incluindo o Monte Everest, que é o mais alto do planeta.

Em 2015, um tremor de magnitude 7,8 chegou a provocar o deslocamento do Monte Everest três centímetros para o sudoeste, segundo pesquisadores.

Naquele ano, dois fortes terremotos deixaram mais de 8,7 mil mortos no Nepal, incluindo 18 alpinistas que escalavam o Everest. Foi o pior desastre desde a década de 1930, sendo que Katmandu foi uma das áreas mais atingidas.

(AG)

2025-01-06