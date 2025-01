Mundo Brasileira que foi presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça britânica

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo a BBC, ainda em julho, a brasileira admitiu má conduta em cargo público e se declarou culpada das acusações. Foto: Reprodução Segundo a BBC, ainda em julho, a brasileira admitiu má conduta em cargo público e se declarou culpada das acusações. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-agente penitenciária brasileira Linda de Sousa Abreu, que foi presa por fazer sexo com um detento de um presídio de Londres, foi condenada pela Justiça do Reino Unido a 15 meses de prisão. As informações foram divulgadas pela rede britânica BBC nessa segunda-feira (6).

Linda foi presa em junho de 2024, após ser filmada tendo relações sexuais com o detento. A gravação foi feita por um outro preso e acabou viralizando nas redes sociais.

A brasileira foi detida no Aeroporto de Heathrow, enquanto tentava embarcar em voo para a Espanha, de acordo com imprensa britânica. As autoridades desconfiaram que ela estava tentando fugir do país.

À época, a ex-agente penitenciária passou por uma audiência de custódia e acabou sendo liberada. No entanto, Linda foi impedida de entrar em aeroportos.

Segundo a BBC, ainda em julho, a brasileira admitiu má conduta em cargo público e se declarou culpada das acusações durante uma audiência.

A promotoria britânica entendeu que Linda se aproveitou do cargo para transar com um dos detentos. Na decisão que condenou a brasileira, o juiz Martin Edmunds afirmou que o vídeo que viralizou não era um fato isolado. Segundo ele, casos semelhantes já haviam acontecido outras vezes.

“Como a sentença de hoje demonstra, quando os policiais não cumprem nossos altos padrões, não hesitaremos em tomar medidas enérgicas”, afirmou Edmunds, segundo a BBC.

As autoridades britânicas afirmaram que o episódio desfez muitos anos de trabalho em prol de funcionárias mulheres em prisões exclusivamente masculinas. Após o ocorrido, várias agentes relataram sofrer um aumento nas “agressões”.

Antes de ser presa, Linda também trabalhava como modelo e era conhecida por ter um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, em que se autointitulava “La Madre”. Ela produzia vídeos para o site com o marido Nathan, que é lutador de MMA.

A brasileira também foi uma das participantes do reality show “Open House: The Great Sex Experiment”, no qual casais monogâmicos testam o relacionamento ao fazer sexo com outras pessoas. No programa, ela e o marido participaram de uma orgia.

(AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/brasileira-que-foi-presa-por-fazer-sexo-com-detento-no-reino-unido-e-condenada-pela-justica-britanica/

Brasileira que foi presa por fazer sexo com detento no Reino Unido é condenada pela Justiça britânica

2025-01-07