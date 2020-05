Celebridades Thiago Salvático quebra silêncio sobre Gugu e fala de processo na Justiça

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Thiago assumiu publicamente a autoria de um processo para que a Justiça reconheça sua união estável com Gugu Foto: Reprodução/Instagram Thiago assumiu publicamente a autoria de um processo para que a Justiça reconheça sua união estável com Gugu. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Thiago Salvático, apontado como último relacionamento amoroso de Gugu Liberato, decidiu quebrar o silêncio na tarde desta sexta-feira (8). O chef de cozinha assumiu publicamente a autoria de um processo para que a Justiça reconheça sua união estável com o apresentador, morto em novembro de 2019.

Thiago também afirma que sua privacidade foi invadida por alguns veículos de imprensa, que publicaram partes da ação, que corre em segredo de Justiça, protocolada por ele sem autorização. Os advogados do chef prometem tomar providências sobre a quebra de sigilo.

No comunicado, assinado pelos advogados Maurício Traldi e Willi Sebastian Künzl, os magistrados alegam que seu cliente jamais concedeu entrevistas falando sobre seu relacionamento com Gugu, e que ele sempre lidou com a situação de forma cuidadosa.

Confira abaixo a íntegra do comunicado oficial feito por Thiago Salvático, divulgado pelo escritório de advocacia que o representa na ação em que pleiteia o reconhecimento de sua união com o ex-apresentador da Record:

“Na condição de advogados de Thiago Salvático, tomamos conhecimento ontem de diversas matérias veiculadas na imprensa, informando que o nosso cliente ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável Homoafetiva e apresentando resumo do que interpretaram ser relevante da petição inicial.

Como a referida ação tramita em SEGREDO DE JUSTIÇA, ainda ontem peticionamos ao Juízo da 9a Vara de Família e Sucessões da Capital e solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para apuração da quebra do segredo de justiça, incluindo a punição criminal dos envolvidos.

Desde o falecimento de Gugu Liberato, Thiago e seus advogados têm conduzido esse assunto de forma cuidadosa, responsável e ética, objetivando preservar a intimidade de todos os envolvidos. Não concederam entrevista a ninguém.

A quebra do segredo de justiça e a divulgação de trechos da petição inicial por diversos veículos de imprensa expõem indevidamente a privacidade e intimidade de Thiago, protegida por lei.

Nesse contexto, Thiago se reserva o direito de se manifestar publicamente para se defender dessa indevida exposição e para relatar a sua versão dos FATOS. Esclarece ainda que tomará as medidas cabíveis para preservação dos seus interesses e direitos.

Por fim, manifestamos nosso respeito aos meios de imprensa e ao livre exercício da profissão, porém, solicitamos a todos que tiverem acesso a informações obtidas em violação ao segredo de justiça que evitem a sua disseminação, em respeito à lei e à privacidade dos envolvidos.”

