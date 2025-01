Tecnologia TikTok recebe oferta de fusão nos Estados Unidos; veja com quem

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Com oferta feita à chinesa BytreDance de assumir as operações nos EUA, seria criada uma nova empresa. (Foto: Bloomberg)

A Perplexity AI apresentou uma proposta à chinesa ByteDance, controladora do TikTok, para fundir-se com suas operações nos Estados Unidos e criar uma nova empresa, segundo uma fonte com conhecimento do assunto. A estrutura permitiria que a maioria dos investidores atuais da ByteDance mantivessem suas participações, de acordo com a CNBC, que citou uma pessoa com conhecimento da situação e relatou a proposta no sábado.

Encontrar um comprador para o TikTok apresenta desafios, não apenas porque a ByteDance tem relutado em vender suas operações nos EUA, mas também por causa do preço esperado. Poucas empresas ou indivíduos teriam condições financeiras de comprar o TikTok, que é avaliado em até US$ 50 bilhões.

Uma possibilidade seria um bilionário comprador, como Elon Musk — que o governo chinês já está avaliando como possível novo proprietário — ou um grupo de investidores, como Frank McCourt e Kevin O’Leary, que expressaram publicamente o desejo de assumir o controle do aplicativo e já teriam apresentado uma proposta à ByteDance.

A Perplexity AI, uma startup de mecanismo de busca baseado em inteligência artificial, começou 2024 com uma avaliação de cerca de US$ 500 milhões e terminou o ano avaliada em aproximadamente US$ 9 bilhões, segundo a CNBC.

Uma fusão com o TikTok poderia dar à Perplexity acesso a uma ampla base de usuários e uma riqueza de dados que alimentariam seu mecanismo de busca impulsionado por IA. As crescentes operações de comércio eletrônico do TikTok também seriam um complemento potencial aos esforços da Perplexity para incentivar compras em sua plataforma.

Ainda assim, o acordo seria incomum — e muito difícil de realizar — para um negócio do porte e idade da Perplexity. Investidores geralmente apoiam startups como a Perplexity com foco em uma saída, como uma venda ou uma oferta pública inicial (IPO, em inglês), em vez de manobras financeiras complexas como uma fusão com o TikTok.

Na sexta-feira (17), a Suprema Corte dos EUA manteve por unanimidade uma lei que fecharia o TikTok, a popular plataforma de mídia social, já no domingo nos EUA devido a preocupações com a segurança nacional. O presidente Joe Biden disse a repórteres após a decisão que não aplicaria a proibição em seus últimos dias no cargo e que a decisão sobre o aplicativo seria tomada por seu sucessor.

A controladora do TikTok, sediada na China, deve encontrar um comprador para suas operações nos EUA ou enfrentar o fechamento neste domingo, conforme a lei.

O TikTok afirmou que seria forçado a “ficar fora do ar” nos EUA nesse domingo (19), a menos que houvesse uma declaração clara da administração Biden para os provedores de serviços que mantêm sua disponibilidade. Isso porque um presidente pode conceder uma extensão de 90 dias para esse prazo se uma negociação séria de compra estiver em andamento.

No entanto, no fim da noite de sábado (18), pouco antes do início do domingo e do fim do prazo que tinha para encontrar um comprador de sua operação nos EUA, o TikTok tornou seu aplicativo inacessível no país.

O presidente eleito Donald Trump disse ao NBC no sábado que “muito provavelmente” dará ao TikTok a prorrogação, afirmando em uma entrevista por telefone que “provavelmente anunciará isso na segunda-feira” — o dia de sua posse para um segundo mandato.

