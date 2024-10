Geral Tio do deputado federal Doutor Luizinho: saiba quem é o sócio preso do laboratório de transplantes infectados com HIV

Laudos de falsos negativos levaram à infecção por HIV de seis transplantados no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

Preso nesta manhã dessa segunda-feira (14), Walter Vieira, um dos sócios do PCS Lab Saleme, laboratório cujos laudos de falsos negativos levaram à infecção por HIV de seis transplantados no Rio de Janeiro, é casado com a tia do deputado federal e ex-secretário de Saúde do Rio Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Doutor Luizinho (PP), que de Brasília mantém uma teia de influência na pasta que comandava. Walter é pai de Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, também sócio, que assinou contratos com o governo do estado do Rio. Doutor Luizinho foi secretário de janeiro a setembro de 2023.

Walter é um ginecologista. A atuação do médico em análises clínicas pode ser considerada irregular devido a uma espécie de “desvio de função”. Isso porque, para atuar na função, Vieira precisaria, conforme manda o Conselho Federal de Medicina (CFM) ser formado em outra especialidade: a de patologista.

É a assinatura de Walter, enquanto responsável técnico, que consta no primeiro caso de doador de órgãos com HIV cujos testes supostamente feitos pelo PCS Lab Saleme não indicaram a presença do vírus. A informação mostrando que seis pessoas testaram positivo para HIV após receberem órgãos transplantados no Estado do Rio foi divulgada pela Bandnews.

Matheus Sales Teixeira Bandoli Vieira, por sua vez, tem mais uma empresa que manteve contratos com a rede de saúde do estado. Matheus Vieira já trabalhou na Fundação Saúde, empresa pública ligada à Secretaria de Estado de Saúde. Investigação da Polícia Federal e do Ministério Público apura se houve irregularidades na contratação do laboratório, que ocorreu quando o parlamentar ainda era secretário.

A outra empresa de Matheus Vieira é a Quântica Serviços de Radiologia, que entre 2021 e 2022 foi contratada por mais de R$ 8 milhões pela Organização Social (OS) Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional (IPCEP), que administrava o Hospital estadual Getúlio Vargas e a UPA da Penha. Objetivo era realizar serviços de exames de raio-x, tomografia computadorizada e ultrassonografia nas duas unidades Como empregado da Fundação Saúde, tinha salário de R$ 4.751,89 como “apoio administrativo”.

A dentista Débora Lúcia Teixeira Medina de Figueiredo, irmã do ex-secretário, também trabalha na Fundação Saúde. A Doutor Luizinho é creditada ainda a nomeação da sua sucessora, Cláudia Mello. Ela era subsecretária de Vigilância em Saúde na gestão do antecessor e disse que não sabia dos laços entre a empresa investigada e o ex-secretário.

Em nota, Doutor Luizinho admitiu conhecer os sócios do laboratório e afirmou que espera “punição aos responsáveis, independente de quem for”. O parlamentar disse que enquanto secretário, manteve “a mesma equipe do Programa Estadual de Transplantes da gestão anterior” e jamais participou “da contratação deste ou de qualquer outro laboratório”.

Nessa segunda-feira, Doutor Luizinho comentou, em nota, sobre os desdobramentos do caso, no qual define como “gravíssimo” e pede que os “culpados sejam punidos exemplarmente”. O parlamentar, no entanto, não cita os conhecidos.

“O caso de transplantados contaminados com HIV é gravíssimo. É inadmissível que um ser humano faça um transplante e, por erros que nunca poderiam ocorrer, adquira uma nova doença. Espero que o caso seja investigado de forma rápida e os culpados sejam punidos exemplarmente.

Como médico há 27 anos, secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro por duas vezes, com uma vida pública e privada dedicada de forma praticamente integral a melhorar e fortalecer nosso sistema de Saúde, desejo punição rigorosa aos responsáveis por este caso sem precedentes”, diz a nota. As informações são do jornal O Globo.

