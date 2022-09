Esporte Tite tira pressão por resultado na Copa sem deixar de fazer ajustes em busca de variações

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Tite está convicto do bom trabalho realizado por todos os profissionais da seleção brasileira. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Convicto do bom trabalho realizado por todos os profissionais da seleção brasileira, Tite alterna momentos de cobrança por excelência com uma leveza característica de quem está preparado para a prova do dia seguinte. Às vésperas dos últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo, o treinador foca no caminho trilhado até agora, e tira o peso e a pressão por uma conquista no Catar. Tudo isso sem deixar de lapidar uma seleção com vasto repertório ofensivo, boa parte prospectada no último ano, e fazer ajustes a partir do jogo contra Gana, amanhã, na França.

“Eu estou me sentindo em paz. A cada dia eu quero terminar o dia e me sentir em paz. Talvez a maior vitória da minha vida é me sentir em paz de ter feito o melhor trabalho possível. Em termos humanos, profissionais, dar meu melhor. Isso me gera paz. Se isso vai ser gerador do título eu não sei, mas me deixa feliz”, declarou Tite, em tom de conversa com a imprensa em Le Havre, no terceiro dia de trabalho com a seleção.

O comandante confirmou a equipe com Lucas Paquetá de segundo homem de meio-campo, no lugar de Fred, e Militão na lateral direita, na vaga de Danilo. Nessa formação, o ataque terá cinco elementos de velocidade e intensidade – Neymar, Vini JR, Raphinha, Richarlison e o próprio Paquetá. Tite deu a entender que é uma alternativa a ser testada, não necessariamente o onze inicial da Copa do Mundo. Nesse esquema, a intenção é dar maior liberdade para Alex Telles pelo lado esquerdo, em uma linha de quatro, com a proteção de Militão às subidas de Paquetá e Raphinha.

Na atividade desta quarta-feira, Tite treinou uma movimentação com todos os convocados, mas não fez mudanças nos jogadores que já haviam treinado com bola no dia anterior. Pedro e Éverton Ribeiro, do Flamengo, foram integrados ao time para as atividades entre os reservas. Depois, o técnico revezou Pedro e Matheus Cunha e Ribeiro e Fred em um trabalho tático.

O atacante Neymar sofreu um corte no joelho em uma dividida, mas foi atendido e seguiu normalmente a atividade. No lance mais bonito do treino, o camisa 10 recebeu de Marquinhos, acionou Vini na esquerda, e dali a bola foi rolada para o meio. Paquetá fez um corta-luz para o arremate de Raphinha no ângulo. Em seguida, Richarlison foi lançado por Paquetá, mas a bola desviou e Neymar serviu o atacante, que tocou no canto de Ederson. Após o treinamento, Tite fez questão de elogiar o momento de Neymar.

“Desempenho técnico de atletas extraordinários e profissionais são de quando tu rapidamente pensa e executa. Rapidez e execução têm que estar em sintonia. E ele está. Está jogando muito”, enalteceu o técnico.

Em meio ao ambiente positivo, uma notícia ruim. O meio-campista Bruno Guimarães dificilmente vai participar da partida contra Gana, após se queixar de dores depois da atividade de terça-feira. Exame realizado detectou edema muscular na coxa esquerda. O jogador segue tratamento no hotel e vai ser avaliado para saber se poderá atuar contra a Tunísia na terça-feira.

