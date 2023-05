Colunistas Toma lá, dá cá

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Além de intensificar a liberação de emendas parlamentares para tentar evitar nova derrota na votação do arcabouço fiscal, o Governo afaga deputados com a promessa de que recursos represados desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro também serão destravados nos próximos dias. O levantamento dos chamados “restos a pagar” está sendo feito a toque de caixa pelos ministérios. Às vésperas da votação do arcabouço, o Ministério da Saúde liberou mais de R$ 1,2 bi em emendas.

Punição

Presidente da Frente para a Modernização do Futebol Brasileiro, o deputado Eduardo Bandeira de Mello (PSB-RJ) afirma à Coluna que, há tempos, Vini Jr. é xingado nas partidas do time que defende e nada é feito: “Não adianta apenas declarar apoio ao jogador. Devemos exigir punição para os criminosos”. O craque foi revelado pelo Flamengo durante gestão de Bandeira de Mello.

Ferrogrão

Lideranças dos povos Kayapó e Munduruku se preparam para ir à Brasília na semana que vem para acompanhar o julgamento da Ferrogrão no STF. O projeto da ferrovia para baratear o transporte de grãos do norte do Mato Grosso aos portos do Norte do País tem sido sinônimo de violação de direitos para os indígenas, que nunca foram consultados. Exigir segurança jurídica no Brasil só vale para o agro.

Jogos

O setor de esportes eletrônicos e a ministra Ana Moser estarão frente a frente hoje em audiência na Câmara dos Deputados. Ela já se pronunciou contra o enquadramento de jogos eletrônicos como esporte. O setor argumenta que jogos de Fantasy aprofundam, especialmente, habilidade técnica e conhecimento de mercado e que os resultados dependem, exclusivamente, do conhecimento do jogador e não uma sorte ao acaso.

Status

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) vê a emergência zoossanitária decretada pelo Ministério da Agricultura como “antecipação que busca dar celeridade às respostas de ação por meio da integração da pasta com órgãos estaduais e liberação de recursos, entre outros”. Caso ocorra algum caso de gripe aviária, em granja comercial, o Brasil pode adotar um zoneamento de áreas livres da doença, como acontece nos Estados Unidos.

Digitalização

De acordo com nova pesquisa global “Impulsionando o potencial da economia remota”, do Economist Impact Institute, a economia remota vai adicionar US$ 2,6 trilhões ao PIB. Apenas no Brasil é esperado crescimento anual médio no Produto Interno Bruto (PIB) de 4.4 % até 2030. Entre os dez países ouvidos, a América Latina se sobressai na atração de investimentos em digitalização.

ESPLANADEIRA

# Escalada Corporativa realiza sábado (27) 1ª edição do Escalada Summit, em SP.

# Cine & Manas inicia amanhã (25) projeto itinerante de cinema na Zona Oeste do RJ com filme ‘Medusa’.

# Escritor Felipe Brandão lança amanhã (25) livro “Conversas que não tive com a minha mãe”, na Livraria Travessa Pinheiros (SP).

# Abrasca e Security Design Lab lançam pesquisa inédita sobre cibersegurança entre empresas de capital aberto.

# Juscelino Filho, Ministro das Comunicações, participa da cerimônia de abertura do Encontro Nacional ABRINT 2023.

# Instituto Superação: Formação pelo Esporte participa no domingo (28) da 7ª edição do evento “Esporte na Rua”, em SP.

# RNI oferece vagas de emprego em São Paulo, Ceará e Mato Grosso.

