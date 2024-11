Últimas Torcida do Corinthians arremessa cabeça de porco no clássico contra o Palmeiras

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Logo após o incidente, o telão do estádio alertou que é proibido arremessar objetos no campo de jogo. Foto: Reprodução Logo após o incidente, o telão do estádio alertou que é proibido arremessar objetos no campo de jogo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Aos 28 minutos do primeiro tempo do clássico entre Corinthians e Palmeiras, nesta segunda-feira (4), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedores corinthianos atiraram uma cabeça de porco no momento em que Raphael Veiga ia cobrar um escanteio. O Timão venceu o jogo por 2 a 0.

O objeto ficou perto da linha de fundo, e precisou ser retirado por Yuri Alberto, que afastou com o pé. O homem que jogou a cabeça foi identificado pela polícia e conduzido ao Juizado Especial Criminal no estádio.

“Quase quebrei o pé. Pensei que era uma almofada, alguma coisa. Fui tirar com o pé. Fui dar um chute para ir longe. Era uma cabeça de porco, cara. Quase machuquei o pé”, disse Yuri Alberto ao final da partida.

A arbitragem afirmou se tratar de uma cabeça de verdade e não de uma máscara como chegou a ser falado. O árbitro Wilton Pereira Sampaio deve relatar essa situação na súmula do jogo e isso pode gerar uma punição ao Corinthians.

O jogo

O Corinthians teve dificuldade para incomodar o Palmeiras. Felipe Anderson e Estêvão “prendiam” os laterais alvinegros, e Richard Ríos encontrou liberdade na maioria das vezes para encontrar o melhor passe aos companheiros. Com a disposição habitual, Yuri Alberto levou perigo nas poucas vezes em que foi acionado. O camisa 9 até se movimentou bem, mas sofreu na etapa inicial com o meio-campo corintiano apagado.

Com os 11 jogadores atrás da linha da bola, os palmeirenses tomaram conta das ações ofensivas e poderiam ter tirado o zero do placar na etapa inicial com um pouco mais de eficiência. Estêvão “tirou o sono” de Hugo, que apelou e foi amarelado. O lateral-esquerdo se redimiu ao dar início à ataque que culminou no gol do Corinthians. Os donos da casa, finalmente, conseguiram posicionar seus atletas em torno da área alviverde. Caio Paulista errou ao tentar cortar cruzamento, e Matheuzinho tocou para Garro acertar ótimo chute rasteiro de fora da área, aos 40 minutos do primeiro tempo.

O roteiro do segundo tempo se desenhou para ser uma partida ataque contra defesa, e assim aconteceu nos primeiros minutos. O Corinthians ficou todo atrás esperando o contra-golpe, enquanto o Palmeiras tentava infiltrar na defesa com jogadas individuais de Estêvão e cruzamentos em bola parada. Aos 10 minutos da etapa final, Garro acionou Yuri Alberto completamente livre de marcação na esquerda. O centroavante aproveitou saída atabalhoada de Weverton e tocou para o gol vazio, fazendo 2 a 0.

A reta final de partida foi mais brigada do que jogada, com disputas mais fortes por parte das duas equipes. Gabriel Menino acertou o travessão em cobrança de falta, e Hugo Souza entrou em ação fazendo grandes defesas em finalizações de Dudu e Rony dentro da grande área. Aos poucos, a volúpia palmeirense deu lugar à ansiedade e erros em trocas de passes. O Corinthians ganhou terreno, respirou, e soube segurar a vitória até os minutos finais, sobrando tempo para a torcida soltar o grito de “olé” no fim.

