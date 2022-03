Educação Torneio de robótica conecta estudantes e professores em debates sobre educação e tecnologia

Primeiro dia do First Lego League Challenge teve desafios com robôs e avaliação de projetos de inovação. (Foto: Dudu Leal/Divulgação)

Estudantes de 13 cidades gaúchas se mobilizaram nesta quarta-feira, dia 23, para o primeiro dia do Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge, promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS). Além dos desafios com robôs e da apresentação de projetos de inovação, tudo de forma online e com transmissão ao vivo pelo YouTube (https://www.youtube.com/c/SesiRSoficial), o torneio ocorre paralelamente ao ciclo de debates Sesi-RS Educar para Conectar – iniciativa que envolve gestores e educadores em discussões sobre a importância das tecnologias nos processos de aprendizagem.

A edição de 2022 do torneio envolve 194 alunos participantes, que representam 32 equipes. São estudantes de nove a 16 anos de escolas públicas e privadas, desafiados a desenvolver projetos ligados ao transporte e à logística. Batizada de Cargo Connect, a temática do torneio neste ano propôs aos jovens repensar um caminho a seguir e inventar o futuro do transporte.

“O Sesi acredita na robótica como ferramenta fundamental para formar o cidadão do século 21, que esteja apto a transitar nesse mundo extremamente veloz e aproveitar as grandes oportunidades que o desenvolvendo tecnológico traz, por meio projetos que sejam aplicados e façam a diferença na vida das pessoas, das empresas e da sociedade como um todo”, afirmou o superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, na abertura do evento.

Durante as atividades do primeiro dia, uma ex-competidora e hoje juíza do torneio falou sobre como a robótica transformou a sua vida. Patrícia Miranda teve o primeiro contato com a robótica em 2009, na escola pública onde estudava, e chegou a participar de competições internacionais. Hoje aproveita os conhecimentos obtidos nos torneios no seu trabalho como professora de matemática na rede estadual do Rio Grande do Sul.

“Aprendi na robótica a escutar, a me posicionar, a me colocar no lugar do outro. Então meus alunos gostam de matemática porque eles gostam da minha aula. A robótica me ensinou a fazer da busca pelo conhecimento algo interessante, a identificar e respeitar os interesses de cada um”, disse a educadora.

Dentro dos debates do Educar para Conectar, o superintendente de Educação Profissional do Estado (Suepro), Frederico Guedes, falou sobre a importância da formação de professores para o trabalho com as tecnologias. Educador com experiência na área de robótica, ele mencionou as possibilidades que surgem com o Novo Ensino Médio, de trabalhar a tecnologia de forma conectada com todas as áreas do conhecimento, o que já é uma realidade nas escolas do Sesi-RS.

“A gente vê professores excelentes da área de humanidades, por exemplo, que não conseguem trabalhar o pensamento computacional”, afirmou, ao destacar que é preciso mapear as competências de cada educador em relação às tecnologias para que a temática seja trabalhada de forma transversal em todas as atividades da escola.

E ele prosseguiu:

“Precisamos ter bem clara a fluência digital dos professores e criar um ciclo autoformativo em que professores mais avançados em determinadas tecnologias consigam colaborar com os demais”.

Nesta quinta-feira: premiação das equipes e debate sobre inovação nas cidades

Dentro da programação para esta quinta-feira, dia 24, está uma roda de discussões sobre inovação nas cidades, no âmbito do Pacto Alegre. O Sesi-RS é um dos parceiros dos projetos que visam desenvolver a cultura da inovação e do empreendedorismo entre os estudantes da rede municipal. Inclusive, duas equipes que participam do torneio são formadas por alunos de escolas municipais da Capital.

Ainda no segundo dia do evento, representantes das equipes estarão no estúdio do Sesi-RS, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, e farão demonstrações ao vivo dos seus robôs. O torneio terminará com a premiação dos times vencedores.

SERVIÇO

Torneio de Robótica FIRST LEGO League Challenge

Sesi-RS Educar para Conectar

Quando: 23 e 24 de março, a partir das 8h

Onde: no canal de Youtube do Sesi-RS – https://www.youtube.com/c/SesiRSoficial

Quanto: gratuito

