Tecnologia Transcrição de áudio está em teste para chegar ao WhatsApp

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Os testes estão sendo feitos para transcrições em inglês. (Foto: Reprodução)

Usuários do WhatsApp devem ter acesso a uma nova função, no próprio aplicativo de mensagens, que permite transcrições de áudios. O recurso nativo foi flagrado em testes pelo site WABetaInfo.

Essa novidade foi vista sendo testada no iPhone. Até o momento a função só está disponível na versão 23.3.0.73 do beta. Nem todos os usuários gostam ou podem ouvir áudios, a novidade do app mensageiro facilitaria a vida de muitas pessoas, inclusive profissionalmente.

A transcrição de áudio no WhatsApp ajudaria quem precisa transformar a mensagem de alguém em um texto, por exemplo. Além disso, pessoas que não podem ouvir áudios em alguns momentos, como no trabalho, não iriam precisar pedir para o contato digitar o que foi enviado e esperar o retorno.

O aplicativo liberou diversas melhorias recentemente, como a criação dos “melhores amigos” para os status do WhatsApp e o “Comunidades”, que possibilita organizar vários grupos de forma que é possível enviar mensagens para até 5 mil pessoas de uma vez.

Como deve funcionar

Esta opção ainda está em fase de testes para iPhones (iOS). Através deste recurso é possível ter acesso a mensagem que alguém lhe enviou em áudio mesmo quando não pode escuta-lo no momento. Assim, a comunicação é facilitada e pode ser a salvação de quem detesta ouvir áudios, principalmente longos.

Mesmo com a função em teste a possibilidade de conseguir áudios transcritos por um recurso nativo do WhatsApp, ou seja, sem precisar usar outras ferramentas para conseguir a transcrição, ainda pode demorar a ser disponibilizada em todas as línguas onde o app mensageiro alcança.

Até o momento, segundo indica o site WABetaInfo, estão sendo feitos testes para transcrições em inglês. Assim, ainda não há previsão para o recurso chegar as atualizações do app.

Fotos em alta qualidade

Outro teste que vem sendo realizado pelo WhatsApp é o envio de fotos em qualidade original pelo aplicativo. Hoje em dia, em geral, ao enviar uma imagem pelo mensageiro, ele comprime o arquivo – o que faz com que a qualidade diminua consideravelmente. Para manter a resolução, é preciso recorrer a alguns truques dentro do app.

Com esse novo recurso em testes, seria possível enviar essas fotos sem perder a qualidade de uma maneira mais fácil. A novidade foi flagrada em testes no Android e desktop, no beta 2.23.2.11, e não tem previsão oficial de lançamento também. De acordo com o que foi revelado pelo WABetaInfo, ao enviar uma mídia pelo app, seria possível escolher entre “Qualidade padrão” e “Qualidade HD”.

