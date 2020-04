Porto Alegre Transporte público precisa se reinventar, sem perder função social, diz Marchezan

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2020

Marchezan conversou com representantes e dirigentes de empresas de ônibus. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Marchezan conversou com representantes e dirigentes de empresas de ônibus. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior realizou nesta quarta-feira (1º), uma videoconferência com dirigentes e representantes das empresas de ônibus que operam o transporte público em Porto Alegre. Na ocasião, o chefe do Executivo municipal cobrou propostas efetivas de reformulação do modelo de prestação desse serviço na Capital. Para ele, a crise desencadeada pelo coronavírus evidencia a necessidade de o setor se reinventar e buscar a sustentabilidade financeira – sem abrir mão de sua função social.

Nos últimos anos, o segmento vem verificando queda no número de passageiros e, consequentemente, em seu volume de receitas. Com a crise do coronavírus, esse processo se agravou – e algumas concessionárias já registram diminuição de até 80% no número de passageiros transportados. “Se não tivermos medidas emergenciais de socorro do governo federal, e se não pensarmos também em novas soluções estruturantes de médio prazo, o transporte coletivo vai parar em Porto Alegre. Precisamos buscar formas de viabilizar esse serviço ou haverá um caos não só na saúde, mas também na área social e econômica da cidade”, aponta Marchezan. Ele lembrou dos projetos enviados recentemente à Câmara, que continham propostas disruptivas para garantir a sustentabilidade do setor, mas acabaram rejeitadas pelos vereadores.

Além de Marchezan, participaram da videoconferência os dirigentes da ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre), da Carris, da EPTC e de concessionárias privadas de transporte público na Capital. Os secretários Rodrigo Tortoriello (Mobilidade Urbana), Bruno Miragem (Enfrentamento ao Coronavírus) e Orestes de Andrade Júnior (Comunicação Social) também estiveram presentes, assim como o vereador Mauro Pinheiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre