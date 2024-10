Colunistas Tribunal Regional Eleitoral recebeu Sebastião Melo e Maria do Rosário

Por Flavio Pereira | 11 de outubro de 2024

Presidente do TRE-RS, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, e o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Mario Crespo Brum, receberam Sebastião Melo e Maria do Rosário. (Foto: Divulgação)

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Voltaire de Lima Moraes, cumprimentou ontem os candidatos Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), que concorrem à Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno das eleições municipais, destacando a condução e postura adotada por ambos na campanha eleitoral até o momento. O presidente do TRE convidou os dois candidatos para uma visita ao tribunal. Na ocasião, Voltaire de Lima Moraes, ao lado do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Mario Crespo Brum, destacou: “Quero parabenizar os candidatos pelo alto nível de civilidade demonstrado durante a campanha eleitoral do primeiro turno, o que por certo continuará ocorrendo no segundo turno, privilegiando o debate de propostas para a capital gaúcha”.

Departamento de Justiça dos EUA investiga contrato de Lula para compra de caças suecos

A Saab North America, Inc., subsidiária dos EUA da Saab, recebeu uma intimação do Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA. O Departamento de Justiça solicitou informações sobre a aquisição do governo brasileiro de 36 aeronaves de combate Gripen E/F para a Força Aérea Brasileira, uma licitação de US$ 4,5 bilhões. O contrato foi assinado em 2014. A sueca Saab informou nesta quinta, 10, em comunicado, que vai cooperar com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O presidente Lula foi denunciado na época pela Operação Zelotes por suposto tráfico de influência, mas a investigação foi trancada. Por quem? Pelo ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da justiça do governo Lula.

O Rio Grande do Sul elegeu uma prefeita a mais em relação a 2020

Os dados são do TSE: nos 492 municípios com votação encerrada no Rio Grande do Sul, prefeitas eleitas correspondem a 7,9% dos municípios. Este ano foram 39 até agora, ante 38 em 2020. A média gaúcha de prefeitas ficou abaixo da média nacional, de 15,5%

Cresceu o número de militares eleitos

O número de militares eleitos em 2024, segundo dados do TSE, é o maior no século. Nas eleições deste ano, foram eleitos 152 prefeitos e vereadores com postos que vão de “general” a “praça”, representando 0,24% de todos os prefeitos e vereadores eleitos no País. Este número é 13% maior se comparado aos eleitos em 2020, com 134 candidatos que se declararam militares.

Michelle Bolsonaro virá ao Estado para apoiar candidatos

Será na segunda-feira (13) a vinda da ex-primeira dama, e atual presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro. Ela participará de atos em Porto Alegre, Canoas, Pelotas e Caxias do Sul para apoiar candidatos do PL, ou apoiados pelo partido. O roteiro foi confirmado pelo deputado federal Luciano Zucco.

Em São Paulo, Boulos é o preferido nos presídios

Reportagem do site Poder360 aponta que o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol), recebido ontem por Lula no Palácio da Alvorada, foi o mais votado nos presídios e unidades socioeducativas no 1º turno das eleições municipais. O comunista, candidato de Lula e do PT, foi o preferido de 234 detentos, ou mais de 50% dos votos válidos nas 14 unidades de reclusão paulistanas. Dados do Antagonista apontam que em 2022, Lula teve 80,59% dos votos válidos nas 222 seções eleitorais destinadas a presos provisórios, contra 15,79% de Bolsonaro.

