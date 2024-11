Mundo Trump já prepara a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris em 2020, mas o país voltou a cumprir com o tratado no ano seguinte. (Foto: Reprodução)

A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já está preparando uma série de ordens executivas que irá retirar o país do Acordo de Paris. As informações foram divulgadas pelo jornal “The New York Times”, na sexta-feira (8). O Acordo de Paris é um tratado assinado por vários países, em 2015, que tem como objetivo manter o aquecimento global do planeta abaixo de 2ºC até o final do século. Um dos principais meios para atingir a meta é a redução de emissões dos gases que causam o efeito estufa.

Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris em 2020, mas o país voltou a cumprir com o tratado no ano seguinte, quando Joe Biden assumiu a Presidência. Segundo o The New York Times, além de abandonar o acordo novamente, Trump deve reduzir o tamanho de alguns parques nacionais, que são consideradas áreas protegidas, para permitir novas perfurações e mineração.

A reportagem cita ainda que é esperado que o próximo governo encerre uma pausa na permissão de novos terminais de exportação de gás natural. Outra medida que pode ser adotada é a revogação de uma autorização especial que permite que a Califórnia e outros estados tenham padrões de poluição mais rígidos.

Além disso, algumas pessoas na equipe de transição estão discutindo a mudança da sede da Agência de Proteção Ambiental para fora de Washington. Durante a campanha, Trump prometeu revogar várias restrições ambientais, incluindo uma que estimula a produção de veículos elétricos para a transição energética. As propostas preocupam ambientalistas e especialistas na área.

Conferências climáticas

Segundo Américo Martins, analista sênior de Internacional da CNN, a mudança de postura dos EUA pode afetar não apenas a COP30, prevista para ocorrer no Brasil, mas também a COP29, que começa na próxima semana em Baku, no Azerbaijão. O analista chegou a se referir ao próximo evento como ‘o velório das COPs’, tamanha a preocupação com o impacto da eleição de Trump nesse setor.

O republicano é conhecido por sua postura cética em relação às mudanças climáticas. Durante a campanha atual, embora não tenha mencionado explicitamente os Acordos de Paris, porta-vozes de Trump indicaram a intenção de retirar novamente o país do tratado.

Política energética

Além da possível saída dos Acordos de Paris, Trump sinaliza mudanças significativas na política energética dos EUA. O analista aponta que o ex-presidente deve acabar com subsídios para energia verde e carros elétricos, além de impulsionar a extração de petróleo e o uso de combustíveis fósseis.

Essas medidas vão na contramão dos esforços globais para combater as mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A posição de Trump ignora eventos climáticos extremos recentes, como enchentes no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia e furacões que atingiram duramente os Estados Unidos este ano.

Preocupação internacional

A possível mudança na postura dos EUA gera preocupação internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a saída do país dos Acordos de Paris não acabaria completamente com o tratado, mas teria um impacto significativo, comparável a uma pessoa que perde alguns órgãos vitais.

Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo e, historicamente, o país que mais contribuiu para o aquecimento global. Além disso, como a maior economia do planeta, os EUA teriam um papel crucial no financiamento de medidas de compensação, adaptação e transição energética em escala global.

A mudança na política climática americana, caso Trump vença as eleições, pode representar um retrocesso significativo nos esforços globais de combate às mudanças climáticas, com consequências que se estenderiam muito além das fronteiras dos Estados Unidos. As informações são da CNN.

2024-11-09