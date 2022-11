Política Justiça Eleitoral diz que diplomação de Lula será no dia 12 de dezembro

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Este é o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse, marcada para 1º de janeiro. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse, marcada para 1º de janeiro. (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta terça-feira (29) que a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será no dia 12 de dezembro, às 14h. A entrega do diploma oficializa o resultado das urnas. É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse, marcada para 1º de janeiro.

A partir da diplomação, o candidato eleito está apto para o mandato. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também será diplomado no dia 12. Em reunião com políticos do MDB, nesta segunda (28), Lula disse que só vai anunciar nomes dos futuros ministros após a diplomação.

Lula em Brasília

Lula chegou a Brasília na noite do domingo (27), para uma segunda estadia na capital desde que ganhou as eleições, em 30 de outubro. O presidente eleito pretende conversar com os grupos técnicos da transição de governo, participar de negociações sobre a PEC da Transição e desenhar sua equipe ministerial.

Nesta terça, ele passou o dia no hotel, recebendo aliados e políticos. Ele esteve, por exemplo, com líderes do PSD. Na segunda (28), Lula foi ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição de governo. Depois, no hotel, conversou com políticos do MDB.

