Por Cláudio Humberto | 7 de outubro de 2022

(Foto: Divulgação)

Os milionários brasileiros, entre os quais alguns economistas tucanos que declararam voto em Lula, abriram a carteira e contribuíram forte com as campanhas no primeiro turno: foram R$ 652,9 milhões em doações. De acordo com a hipocrisia em vigor, empresas não podem doar, mas os donos, sim. Ao todo, 49 pessoas físicas “investiram” quantias superiores a R$ 1 milhão. Só Rubens Ometto, rei das distribuidoras de combustíveis, despejou R$ 8,7 milhões na campanha de diversos partidos e candidatos.

Irmãos unidos

Os gêmeos Alexandre e Pedro Grendene esbanjaram, juntos, cerca de R$ 11 milhões e fecham o pódio da lista de generosas doações.

Investimento de risco

Além das doações de pessoa física, os candidatos também investiram pesado do próprio bolso em suas campanhas: R$ 143,3 milhões.

Mão boba no bolso

Políticos usaram a decisão do STF de proibir doações de empresas para aprovar lei que os autoriza a financiar campanhas com dinheiro público.

Na nossa conta

Dados do TSE fazem parecer que partidos “economizaram” muito para a eleição. São R$ 10 bilhões em despesas, o dobro do Fundão eleitoral.

‘A ética do PT é roubar’, dizia FHC, agora com Lula

A falta de memória de muitas pessoas ligadas ao PSDB, adversários históricos de Lula e do PT, afeta sobretudo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que esta semana declarou voto no ex-presidiário. Autor da frase “esqueçam o que escrevi” dos tempos de presidente, ele chegou a afirmar que “a ética do PT é roubar”, como mostra a capa da revista IstoÉ de anos atras, viralizada nas redes. O jeito petista de roubar agora parece encantar aqueles que encararam a fúria de Lula & cia.

Perderam o juízo

Assim como FHC, um grupo de economistas tucanos milionários declarou voto em Lula, “por uma política econômica responsável”.

Economia arruinou?

Para essa turma, certamente são produto da atual “política econômica irresponsável” a inflação em queda, os empregos em alta e PIB de 3%.

Alzheimer político

Os economistas desmemoriados já não se lembram da oposição insana de Lula e do PT ao Plano Real, que eles implantaram a duras penas.

Temer amarelou

Michel Temer é sempre insultado por petistas em razão do impeachment de Dilma. Mas ficou em cima do muro na disputa em que Lula promete acabar seus maiores legados: o Teto de Gastos e a Reforma Trabalhista.

Dá para aumentar

Reeleito com 52%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse ontem no Alvorada que Bolsonaro teve mais votos que ele no Estado. “Tive 1,8 milhão e o senhor 1,9 milhão, e dá para aumentar”.

Indecisão

Entre os governadores eleitos e s candidatos a governador do União Brasil, apenas Rodrigo Cunha (Alagoas) e ACM Neto (Bahia) ainda não declararam apoio a Jair Bolsonaro. Ambos disputam o 2º turno.

Tucano no muro

Candidato do PSDB ao governo gaúcho, Eduardo Leite insiste que não vai deixar se pautar pela “polarização nacional”. Caso rejeite apoiar Lula de fato, o petista não terá palanque no Rio Grande do Sul no 2º turno.

Estranho, é

Aliados do presidente, Wanderlei Barbosa (Rep) foi eleito governador com 481.496 votos e 186.361 de Ronaldo Dimas (PL) no Tocantins, mas Lula venceu no estado com 434.303 votos contra 379.194 de Bolsonaro.

Jucá errou

Romero Jucá (MDB) perdeu o Senado para Hiran Gonçalves (PP). Como o governador Denarium (PP) e ao contrário de Jucá, Hiran se beneficiou da clara ligação a Bolsonaro, que somou 70% dos votos de Roraima.

Para constar

O TSE cassou deputado por divulgar suposta fake news no WhatsApp e “influenciar o resultado da eleição”, mas optou pela catatonia diante do candidato que mente afirmando ter sido “absolvido” pelo STF.

Recorde fascista

Produtores rurais, vistos como fascistas pelo ex-presidente Lula, deram outra excelente notícia, como de costume. A previsão da safra de grãos 2022/23 é novo recorde: 312,4 milhões de toneladas, segundo a Conab.

Pensando bem…

…a razão social instituto Mãe Dinah está disponível.

PODER SEM PUDOR

Festa de neoliberal

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se queixa de quem o chama de “neoliberal”, mas seu amigo Ulysses Guimarães também não pensava grande coisa dele. Certa vez, o falecido líder do MDB preferiu um chatíssimo jantar com o senador Franco Montoro, em Brasília, a celebrar na casa do então senador FHC uma importante vitória na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, o deputado Freitas Nobre (SP) lamentou sua ausência: “Dava tempo de você ir. Lá no Fernando acabou às 4h da manhã…” Dro Ulysses respondeu: “É, é isso mesmo, Freitas, a esquerda festiva sempre foi muito mais agradável.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

