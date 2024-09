Economia Turismo internacional no Brasil cresce 10,4% neste ano

Da Argentina foram os estrangeiros que mais visitaram o Brasil; país lidera com 1,8 milhão de turistas. (Foto: Fernando Frazão/ABr)

Os sete primeiros meses de 2024 trouxeram mais um indicador positivo para o turismo no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, 4 milhões de turistas internacionais visitaram o País entre janeiro e julho deste ano, um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período de 2023 e 1,9% maior que o registrado nos primeiros sete meses de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Segundo o Ministério do Turismo, há possibilidade concreta de o País alcançar um novo recorde de visitantes internacionais, com um total de pelo menos 7 milhões até o final do ano. Este aumento no turismo internacional tem impactos diretos na economia e, principalmente, no setor hoteleiro, já que apenas neste ano os estrangeiros deixaram no país 23,7 bilhões de reais, o que representa um ticket médio de 6 mil reais durante a estadia em território brasileiro.

Entre as nacionalidades que mais visitaram o Brasil, a Argentina lidera com 1,8 milhão de turistas, seguida pelos Estados Unidos (668,4 mil), Chile (458,5 mil), Paraguai (424,4 mil) e Uruguai (334,7 mil). As principais portas de entrada no país incluem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde os hotéis já percebem o reflexo da maior procura por estrangeiros.

No caso de Santa Catarina, conhecida por receber tradicionalmente turistas estrangeiros vindos de países da América do Sul, especialmente da Argentina, vem atraindo de forma cada vez mais expressiva público de outras localidades, como é o caso de turistas dos Estados Unidos e da Europa. Além do surgimento de novas linhas aéreas que facilitam essa atração turística, o desenvolvimento de indústrias e a vinda de multinacionais ao estado, com destaque ao Vale do Itajaí, tem contribuído com esse fluxo.

