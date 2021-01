Outro país da Ásia, a Indonésia, já iniciou a campanha de vacinação com a CoronaVac. O presidente do país, Joko Widodo, recebeu a primeira dose do imunizante.

Brasil

No Brasil, onde foi submetida a ensaio clínico, a CoronaVac registrou 50,38% de eficácia global nos testes realizados, de acordo com dados divulgados na terça-feira (12) pelo Instituto Butantan, parceiro do Sinovac.