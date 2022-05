Geral Uber passa a aceitar Pix para pagamento de corridas em todo o Brasil

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Com o novo método, o pagamento será feito diretamente para a plataforma e não para o motorista. (Foto: Reprodução)

A Uber passou a aceitar o Pix como forma de pagamento para viagens em todo o Brasil. Com o novo método, o pagamento será feito diretamente para a plataforma e não para o motorista.

Desde o início de maio, a opção já está disponível para a maioria dos usuários e será expandida até o início de junho com o objetivo de facilitar a rotina dos usuários. Ela começou a ser testada em novembro do ano passado em Curitiba e Recife.

Veja como vai funcionar:

– Ao solicitar uma viagem, o usuário deve escolher a opção de pagamento Pix;

– No momento do pagamento, o aplicativo automaticamente levará para uma página onde um código Pix será gerado;

– Para efetuar o pagamento, basta o usuário copiar e colar o código na área PIX do aplicativo do banco que utiliza;

– Depois disso, o pedido da viagem é confirmado e um motorista é designado instantaneamente.

Selfie para pagamento em dinheiro

Na segunda-feira (23), a Uber anunciou que vai exigir uma foto selfie do usuário que optar pelo pagamento da corrida em dinheiro. O novo recurso estava entre os mais pedidos pelos motoristas do aplicativo, apontaram pesquisas internas.

Batizada de U-Selfie, a ferramenta ainda é piloto e será apenas para aqueles que se cadastrarem ou solicitarem uma viagem sem fornecer dados do meio de pagamento digital (cartão de crédito ou débito).

O modelo de selfie tem como objetivo registrar a imagem da pessoa que fez a solicitação e se juntar aos outros recursos para verificação do usuário, como a verificação do CPF na base de dados da Serasa Experian e a de documentos, como RG e CNH.

A foto não será compartilhada com os motoristas e nem passará por verificação biométrica. Mas ela ficará armazenada nos servidores da Uber para consulta das autoridades em caso de necessidade, seguindo a previsão legal.

Para Araceli Almeida, gerente de Operações para Segurança da plataforma, o recurso é mais um importante passo para aprimorar a segurança em todas as viagens. “A Uber entende que a tecnologia é um recurso poderoso para trazer mais segurança a todos que usam o nosso aplicativo. A selfie vem como uma camada adicional à verificação de CPF dos usuários que já realizamos há muitos anos e para complementar a checagem de documentos. Tudo para dar mais tranquilidade para quem realiza viagens utilizando o nosso app”, afirma.

No início do mês de abril, a Uber anunciou mudanças no cartão de oferta de viagens, que passou a mostrar aos parceiros detalhadamente o endereço de destino dos seus passageiros antes mesmo do aceite das viagens. Até então, os motoristas da maior parte do País viam apenas a região de destino final. As informações são do portal de notícias G1 e da Uber.

