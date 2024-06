Rio Grande do Sul UFRGS diz que mesmo com previsão de chuva forte, nível do Guaíba não deve ultrapassar a cota de alerta

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Na manhã dessa sexta-feira (14), o Guaíba apresentava níveis elevados em torno de 2,50 m na régua Usina do Gasômetro. (Foto: Gustavo Garbino/PMPA)

Os cenários de previsão indicam estabilização/aumento dos níveis do Guaíba, abaixo da cota de alerta, e podendo ocorrer oscilações em função da ação dos ventos. As chuvas previstas para o final de semana e semana que vem, se confirmadas, tendem a causar aumento nos volumes dos rios afluentes causando aumento nos níveis do Guaíba ao longo da semana. Por enquanto, as previsões não indicam níveis acima da cota de alerta. Entretanto é necessário atenção aos precipitados observados, pois os modelos meteorológicos podem subestimar as chuvas no horizonte de previsão.

Níveis recentes

Na manhã dessa sexta-feira (14), o Guaíba apresentava níveis elevados em torno de 2,50 m na régua Usina do Gasômetro, mais de 60 cm abaixo da cota de alerta para este ponto, e sendo equivalente ao nível médio das cheias do histórico. O pico registrado até o momento ocorreu em 5 de maio, em torno de 5,35 m, com segundo pico no dia 14, em torno de 5,20 m. Apresentou desde então redução lenta devido aos volumes escoados pelos rios afluentes e episódios de represamento pelo vento sul. Entre quinta (13) e essa sexta, apresentou redução de cerca de 10 centímetros.

A principal preocupação é se podem ocorrer eventos que venham a elevar os níveis para acima das cotas de inundação e alerta (definidas como 3,60 m e 3,15 m pela SEMA para a régua Usina do Gasômetro) em função de oscilações causadas pelo efeito dos ventos e afluências dos rios nos próximos dias.

Em geral os rios afluentes ao Guaíba apresentam redução lenta dos níveis. Jacuí apresenta nível moderado estável, Sinos e Gravataí nível moderado com redução lenta, e redução lenta para níveis baixos nos baixo Taquari e Caí. Não ocorreu volume significativo de precipitação nos últimos 10 dias.

Entretanto, as previsões meteorológicas mais atualizadas apresentam elevados volumes acumulados em grande parte do RS, superando os 100 mm nos próximos 3 dias pela chuva que se inicia neste sábado (15) se intensificando no domingo.

Acumulados de 10 dias podem ser ainda mais elevados pelas chuvas previstas para a semana seguinte, podendo chegar a 200 mm. A previsão é de que os ventos sobre o Guaíba e Laguna dos Patos, que nessa sexta estavam soprando na direção norte, vire para sudoeste entre este sábado e domingo (16).

Previsão

Considerando todas as incertezas envolvidas e com base em análise das observações até momento, foram desenvolvidos novos cenários de previsão.

Recomenda-se atenção especial a população afetada pelas enchentes; ações para a limpeza das áreas afetadas e restabelecimento o quanto antes das estruturas de proteção em precaução a alagamentos e inundações futuras.

2024-06-14