Verão Último final de semana do Estação Verão Sesc 2020 no Litoral Norte tem programação especial

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Atividades da edição seguem até a terça-feira de Carnaval, dia 25 Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

O Estação Verão Sesc de 2020 termina nas praias do Litoral Norte na terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro, com uma programação intensa para animar os veranistas no feriado. Nas casas de Atlântida, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé e Torres serão promovidos bailes de Carnaval para as crianças, com desfile de fantasias e pinturas de rosto no final de semana.

Já os adultos terão atividades físicas temáticas, além de oficinas como customização de camisetas, aula de samba e desafios de criação de samba enredo e de Porta Bandeira e Mestre Sala Mais Criativos.

Na segunda-feira, as casas terão atendimento especial com ações variadas. Já nos demais dias da semana que antecedem o feriado, as atividades esportivas seguirão nas praias. Serão realizadas aulas de alongamento, dança, yoga, caminhada orientada, pilates, vôlei, funcional, futmesa e câmbio. Além disso, em Atlântida Sul, acontece um torneio de futevôlei no sábado pela tarde. Confira abaixo a programação.

Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, com patrocínio da Unimed e parceria d’Os Fagundes, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e Prefeituras Municipais, o Estação Verão leva atividades sociais, esportivas, culturais e de saúde gratuitas a 17 pontos do Estado. A programação completa está disponível em www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Estação Verão Sesc 2020 – Litoral Norte

Atlântida

Endereço: Avenida Central, 05 – ao lado da Saba

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

9h: Alongamento

10h: Dança (terça, quarta e sábado) e Funcional adulto (quinta, sexta e domingo)

10h30: Hidroginástica (quinta e sexta)

16h: Oficina recreativa (quinta e domingo)

17h: Alongamento (terça, quinta, sábado e domingo) e Funcional kids (quarta e sexta)

18h: Funcional adulto (terça, quinta e sábado) e Alongamento (quarta e sexta)

Programação Carnaval

21/02, às 11h: Massagem e Pilates / 16h: funcional / 17h: Proerd e oficina de capoeira / 18h30 alongamento

22/02, às 10h: Aulão dança – bloquinho Unidos da ATL / das 11h30 às 16h: pinturinha de rosto / 17h: funcional kids e minirrústica / 18h: alongamento

23/02, às 11h: customização de camisetas e pintura de rosto / 15h: bailão de carnaval – kids e adulto / 18h: alongamento

24/02, às 9h: alongamento / 10h: funcional de carnaval / 11h30: oficinas de carnaval (pinturinha, decoração, jogos…) / 17h: funcional e alongamento

25/02, às 9h: confraternização de encerramento

Atlântida Sul

Endereço: Beira Mar, s/n, em frente à Pousada Gaivotas

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

9h: Ritmos (terças e sextas a domingos) e funcional (quartas e quintas)

9h às 12h e das 14h às 17h: Massagem (terça a domingo)

10h: Caminhada orientada (terças), Alongamento (quartas a sextas e domingos) e funcional (sábados)

11h30 às 16h: Cama Elástica (terça a domingo)

14h: Pintura no rosto kids (terças, sextas e domingos) e Funcional Kids (quartas, quintas e sábados)

16h: Pilates solo (terças e quintas), Câmbio (quartas e domingos), Oficina de voleibol (sextas) e Torneio de Futevôlei (sábados)

18h: Alongamento (terças), Ritmos (quartas e sextas a domingos) e caminhada (quintas)

Programação Carnaval

22/01, às 9h e 10h: Aulões temáticos / 14h: Folia Kids / 16h: Aulão Brega

23/01, às 10h: Customização de Camisetas / Desfile de fantasias Kids / 16h: Aulão Carnavalesco

24/02, às 9h e 10h: Aulões temáticos / 14h: Gincana de Carnaval família / 16h: Aulão Marchinhas

Capão da Canoa

Endereço: Beira Mar – em frente ao Hotel Bassani

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

8h30: Alongamento

9h: Dança

10h30 e 17h: Funcional

10h30 às 18h: Recreação com cama elástica e futmesa

18h: Dança

Programação Carnaval

22/02, às 8h30: IMAMA Verão 2020 / 10h30: Yoga / 14h: customização de camisetas / 15h pinturinha de rosto / 17h: funcional a fantasia / 18h: aulão de dança do bloquinho Unidos do Sesc Capão da Canoa

23/02, às 8h30: alongamento / 9h: aulão de dança com as camisetas personalizadas e com a presença da Sandra Rosa Madalena / 10h30: funcional de carnaval / das 11h até às 16h: pinturinha de rosto / 17h: funcional de carnaval / 18h: aulão de dança – show de carnaval

24/02, 8h30: alongamento / 9h: bailinho de carnaval / 10h30: funcional kids de carnaval / 17h: funcional / 18h: aulão de encerramento das atividades

Cidreira

Endereço: Beira Mar – Centro – s/n

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

8h30: Alongamento (terça a domingo)

8h45: Dança recreativa (terça a domingo)

10h30: Recreação (terças)

10h30: Pilates Solo (quinta-feira)

10h30: Oficina de Capoeira (sextas)

16h: Circuito funcional (quartas e sábados)

17h30: Dança recreativa (terça a domingo)

18h45: Alongamento (terça a domingo)

Programação Carnaval

21/02, às 14h30: Oficina de customização das camisetas do Bloco de Carnaval

22/02, às 22h30: Aulão de Carnaval fantasiados, na Concha Acústica

23/02, às 9h: Minirrústica infantil com a Polícia Civil / 10h: Oficina de pintura infantil com a Polícia Civil / 16h: Bailinho infantil com concurso de fantasias / às 17h: Aula de Carnaval / às 21h: Desfile do Bloco de Carnaval

24/02, às 17h: Aulão de Carnaval fantasiados, em frente ao Sesc

25/02, às 9h: Escultura na areia

Imbé

Endereço: Beira Mar – Calçadão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

9h: Alongamento

9h às 12h e das 14h às 17h20: Massagem

9h30: Ritmos (terça a quinta, sábado e domingo), Oficina de Samba (sexta)

10h30 e 18h: Funcional, no Toldo

11h30 às 16h: Cama Elástica

17h: Ritmos/ Dance (quarta e sexta a domingo), Dança do Ventre (terça e quinta)

Programação Carnaval

22/02, às 9h: Fantasia Zen / às 14h: Porta Bandeira e Mestre Sala Mais Criativos (Desafio Relâmpago), Customização de Camisetas / às 16h: Penteados e pinturas malucos (Kids) / 17h: Trio Mais que elétrico

23/01, às 9h: Bota pra ferver / 14h: Samba enredo Sesc (Desafio Relâmpago) / 16h: Baile Kids Fantasia / 17h: Samba Fit

24/01, às 9h: Bloco Estação Verão Sesc Imbé / 14h: O planeta é um só (Desafio Relâmpago) / 16h: Gincana Maluca / 17h: Carna Hit

Torres

Endereço: Beira Mar – Praia Grande – Casa Estação Verão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

8h30 às 19h: Empréstimo de guarda sol, material esportivo, jornais e revistas

9h às 12h e das 13h30 às 16h30: Quick Massagem

9h às 19h: Cama elástica

9h: Ritmos (terça, quinta, sábado e domingo), Circuito Funcional (quarta e sexta)

9h30: Alongamento (quarta e sexta)

10h: Futegolfe (quinta), Torneio de Futemesa (sexta), Torneio de vôlei Adulto (sábado), Gincaninha (domingo)

14h: Desafio relâmpago (sexta e domingo), Pinturinha no rosto (sábado), Futegolfe (domingo)

16h: Torneio futebol infantil (terça e quinta), The voice dance (quarta), Torneio vôlei adulto (sexta), Torneio de futmesa (sábado)

18h: Ritmos

Programação Carnaval

21/02, às 18h: Aulão Pré Carnaval

22/02, às 9h: Ritmo de Carnaval – Vou botar meu Bloco na Rua / 14h: Pinturinha de Carnaval / 16h: Customização de Camisetas / 18h: Aulão de Carnaval com Banda ao Vivo

23/02, às 9h e às 18h: Ritmo de Carnaval com a escolha da Melhor Fantasia (adulto)

24/02, às 16h: Baile Carnaval Infantil Estação Verão Sesc Torres – escolha da corte Rainha e Rei – Brincadeiras e Surpresas

25/02, às 9h e às 18h: Ritmos – Ai, ai, ai, ai! Está chegando a hora!

Tramandaí

Endereço: Beira Mar, 2015 – Casa de Praia Sesc

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

– Funcionamento de Carnaval: segunda e terça-feira, dia 24 e 25/02, das 8h30 às 19h30

– Último dia de Estação Verão Sesc 2020: terça-feira, dia 25/02

*Programação sujeita a alterações

Programação sistemática

8h30: Alongamento (terça a domingo)

8h45: Ritmos (terça a domingo)

10h30: Recreação infantil (terça a domingo), Pilates solo (quinta) e Oficina de Capoeira

16h: Circuito funcional (quarta)

17h30: Ritmos (terça a domingo)

18h45: Alongamento (terça a domingo)

Mediante agendamento: Cadeira anfíbia, Massagem

Programação de Carnaval

19/02, às 10h e às 15h: Oficina de pagode

20/02: PROERD Brigada Militar

21/02: CARNAVAL

22/02, às 17h: Cãominhada / 18h: Aulão de dança

23/02, às 9h e às 18h: Aulões de Carnaval / às 16h: Customização / 17h: Bloco de rua

