Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Acerto contempla inicialmente a educação infantil, 3º ano do Ensino Médio e cursos profissionalizantes. (Foto: Sérgio Louruz/SMAMS PMPA)

Reunidos nesta segunda-feira (28) no MPE (Ministério Público Estadual), representantes da prefeitura de Porto Alegre e do governo gaúcho chegaram a um acordo para viabilizar o retorno as aulas presenciais nas escolas da capital gaúcha a partir da semana que vem, encerrando mais de seis de meses de paralisação devido à pandemia de coronavírus.

O acerto contempla inicialmente a educação infantil, 3º ano do Ensino Médio e cursos profissionalizantes, todos já autorizados para retomada na segunda-feira (5). Já a oferta de EJA (Educação de Jovens e Adultos, antigamente denominada “Ensino Supletivo) pela rede municipal está permitida a partir do dia 19 de outubro.

O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, declarou que o desafio do processo de retomada das aulas é dar continuidade sem risco de nova interrupção no ano letivo: “Para que o retorno seja adequado, nos cercamos de conhecimento técnico junto aos profissionais da rede de saúde.

Já o titular da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Pablo Stürmer, ressaltou que a manutenção das aulas foi planejada “com a formulação conjunta de protocolos técnicos para adequações nas instituições de ensino e garantia de segurança aos alunos”.

Também participaram da reunião o secretário municipal adjunto da Saúde, Natan Katz; o procurador-geral do Município, Carlos Eduardo da Silveira; e os secretários estaduais da Saúde, Arita Bergmann, e da Educação, Faisal Karam. A proposta de cronograma e protocolos foi apresentada no dia 14 de setembro.

Alimentação

Um total de 380 almoços foram servidos em escolas comunitárias de educação infantil de Porto Alegre nesta segunda-feira, primeiro dia da retomada da oferta de alimentação nas instituições de ensino que atendem a essa etapa de ensino.

A prefeitura repassou valores-extras à rede pública estatal e comunitária para o reinício da oferta da refeição do meio-dia nas escolas que mantêm o serviço à criançada.

(Marcello Campos)

