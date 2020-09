Nelson Ramos dos Santos passou 15 dias internado, sendo 12 na UTI. Ele passou pelo tratamento para se recuperar da doença em Jequié, mas é natural de Ubatã, no Sul do Estado. Inicialmente, o idoso foi internado no Hospital Geral de Ipiaú, mas foi transferido para Jequié após agravamento do quadro de saúde.

O Hospital São Vicente tem 50 leitos, sendo 40 de enfermaria e 10 de UTI. Jequié tem, atualmente, 5.309 casos confirmados do novo coronavírus e 128 mortes causadas pela doença, de acordo com dados da prefeitura da cidade. Já Ubatã, tem 992 pessoas com a doença confirmada e 19 mortes.

Casos no Brasil

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 504 mortes e 14.279 novos casos de covid-19. Os números foram apresentados na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite dessa ça-feira (8).

O número total de óbitos chega 127.464. Na segunda (7), o painel do ministério marcava 126.960. Ainda há 2.485 falecimentos em investigação.

Os casos acumulados de covid-19 totalizam 4.162.073. No dia anterior o sistema de dados trazia 4.147.794 casos desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a atualização, 637.735 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.397.234 já se recuperaram.

Nos Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (31.430), Rio (16.646), Ceará (8.567), Pernambuco (7.741) e Pará (6.269). As Unidades da Federação com menos óbitos até o momento são Roraima (598), Acre (630), Amapá (675), Tocantins (758) e Mato Grosso do Sul (987).

Repasses

O Ministério da Saúde criou um site para divulgar compras realizadas para apoio a estados e municípios em ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O site, batizado de Localiza SUS, reúne informações sobre recursos despendidos e materiais adquiridos.

A página traz a execução do orçamento da pasta e de recursos cujo crédito foi aberto para iniciativas de combate à covid-19. A dotação atualizada nessa terça estava em R$ 41,2 bilhões. Já o montante executado foi de R$ 28,7 bilhões. Há também a informação da dotação já empenhada (R$ 31,315 bilhões) e o crédito disponível disponível (R$ 9,866 bilhões).

O chamado Painel Financeiro mostra o orçamento total do órgão, a parcela destinada à covid-19 e os repasses por região e Estados.