Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Infrator possui antecendentes por assalto e outros crimes. (Foto: Divulgação/BM)

Integrantes da BM (Brigada Militar) prenderam na manhã desse domingo, em Torres (Litoral Norte), um jovem de 20 anos que desafiou o decreto do governo do Rio Grande do Sul que interditou todas as praias do Estado, como medida de prevenção ao coronavírus. Segundo a corporação, ele insistiu em surfar na orla da Guaria mesmo após ser orientado por salva-vidas a deixar o local.

O rapaz foi então abordado pelos policiais militares e encaminhado para a assinatura de um TC (termo circunstanciado). Identificado posteriormente como Diego Zefino, essa não é a primeira vez em que ele se envolve em problema com as autoridades: em sua ficha constam antecedentes por roubo a pedestre, lesão corporal, porte ilegal de arma, crimes contra a fauna, ameaça e desobediência.

Desde a manhã de sábado, horas após a assinatura da medida de contenção ao coronavírus, a BM tem fiscalizado intensamente a orla marítima e os balneários de água doce do Estado. O efetivo conta com o reforço, no Litoral Norte, do 3º Batalhão de Choque para as medidas de segurança nessas áreas.

O incidente com o surfista não foi o único. Em Xangri-lá, uma guarnição da Brigada Militar registrou no sábado um boletim de atendimento relatando a presença de uma família instalada com cadeiras e guarda-sol na beira da praia. Ao divulgar o fato, a BM mencionou a declaração do governador Eduardo Leite: “O momento não é de veraneio ou férias, mas de isolamento. Por isso, determinamos o fechamento de todas as praias, inclusive as de água doce”.

(Marcello Campos)

