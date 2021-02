Porto Alegre Uma comitiva liderada pelo prefeito de Porto Alegre conferiu de perto a situação do Viaduto da Borges

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Estrutura inaugurada em 1932 no Centro Histórico apresenta diversos problemas. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

Localizado no Centro Histórico e uma das mais imponentes estruturas urbanas de Porto Alegre, o Viaduto Otávio Rocha – o popularmente conhecido “Viaduto da Borges” – recebeu nesta terça-feira (16) a visita do prefeito Sebastião Melo, acompanhado de seu vice Ricardo Gomes e secretários. Na pauta, a revitalização do local, inaugurado em 1932.

A comitiva conversou com comerciantes e parceiros sobre o projeto com essa finalidade, elaborado pelo arquiteto Alan Cristian Tabile Furlan e que está orçado em cerca de R$ 16 milhões. Mas o valor vem sendo revisto ultimamente.

Dentre os serviços a serem executados estão solução dos problemas de infiltração, novo revestimento e pintura, restauração das escadarias e dos banheiros, além de instalação de iluminação com lâmpadas de LED e piso acessível. Também está nos planos a criação de um memorial sobre o viaduto, tombado pelo Patrimônio Histórico em 1988.

O chefe do Executivo municipal também autorizou a utilização temporária e sem custos de sete espaços atualmente vazios no viaduto (de um total de 32), desde que os permissionários colaborem para a preservação.

“As lojas atualmente desocupadas poderão ter esse uso, sem despesas, até que possamos colocar em prática o projeto de revitalização”, ressaltou. “A única contrapartida será cuidar do espaço e dar vida ao viaduto Otávio Rocha”, afirmou.

“O Centro Histórico é a alma da cidade e recuperar este viaduto é recuperar parte desta alma”, acrescentou Melo. “Esta vistoria traduz a nossa intenção de unir moradores e sociedade para buscarmos os recursos necessários para revitalizarmos o espaço.”

Acompanham a vistoria os secretários municipais Cezar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos), Ana Pellini (Parcerias), Marcos Felipe Garcia (Serviços Urbanos), Pablo Mendes Ribeiro (Obras e Infraestrutura) e Cassio Trogildo (Governança Local e Coordenação Política).

Entidade

Para o presidente da Associação dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha, Adacir José Flores, a visita do prefeito deu um novo ânimo aos permissionários, que buscam parceiros para reformas.

“Desde os tempos em que era vereador, Melo está ciente da importância deste viaduto para a cidade”, avaliou. “Hoje, ao convocar o poder público, que se comprometeu em reformar o espaço, a nossa parceria foi reforçada”.

Flores, aliás, está entre os comerciantes há mais tempo em atividade no local. Ele é proprietário do espaço cultural Qopo Santo, que começou como bar e restaurante popular na década de 1970 e hoje abriga um “sebo” de livros e discos, no trecho do Viaduto próximo à rua Jerônimo Coelho.

Atualmente, a estrutura localizada na avenida Borges de Medeiros, passando sob a rua Duque de Caxias e tendo como limites as ruas Jerônimo Coelho e Fernando Machado, conta com lojas de diversos segmentos: artesanato, brechó de roupas e antiguidades, discos de vinil, lanches, conserto de relógios e celulares, fotocópias e até aulas de música, dentre outros.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre