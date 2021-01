Futebol Uma possível volta de Neymar agita o clima de disputa presidencial no Barcelona

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Neymar atuou no Barcelona entre 2013 e 2017. (Foto: Reprodução)

Neymar está no centro das atenções da janela de transferências do futebol europeu. Seu contrato com o Paris Saint-Germain expira em 2022 e uma possível volta ao Barcelona entrou na pauta das eleições presidenciais do clube espanhol – o pleito ocorre no próximo dia 24.

“Contratar um jogador desse calibre não é uma despesa, é o melhor investimento do mundo”, adiantou Jordi Farré, um dos candidatos à presidência do Barcelona, clube que o brasileiro defendeu de 2013 a 2017. “O retorno de Neymar seria pouco caro, porque ele faz com que se vendam camisas, direitos, publicidade, patrocinadores…” Mesmo que a sua saída ao PSG tenha sido litigiosa, a perspectiva de receita e de gols que sua volta pode trazer faz com que parte da torcida apoie a sua contratação.

Neymar não é apenas um dos jogadores mais talentosos do planeta. É uma máquina econômica que dribla a crise assim como faz com seus marcadores. “Neymar brilha e em muitos lugares mais do que o PSG. Sua marca pessoal é muito forte. Interessa a muita gente e não apenas aos torcedores do futebol”, explica Jérôme Neveu, presidente-fundador da agência francesa Advent, especialista em marketing esportivo.

Com um faturamento estimado em 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões) em 2020 pela revista Forbes, o craque é garoto-propaganda das marcas de moda italiana Replay e Diesel, da companhia aérea Qatar Airways, do grupo Red Bull e da operadora francesa de telecomunicações SFR. Seu contrato com a Puma, que lhe rende entre 25 e 30 milhões de dólares (R$ 180 milhões), seria o mais lucrativo já assinado entre um jogador e uma marca esportiva.

Seus 143 milhões de seguidores no Instagram, quatro vezes mais do que o próprio PSG, fazem dele a décima personalidade mais seguida na rede social.

Apesar de Neymar ter sido fundamental para o crescimento do PSG, há dúvidas sobre o impacto que a esperada chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino pode provocar na relação do craque. “É importante ter um superastro, mas existe a possibilidade de mudança”, aponta Jean-Pascal Gayant, professor de economia da Universidade de Le Mans. “Para mim, Neymar é substituível.

Festa

A polêmica envolvendo Neymar e a festa de Réveillon atribuída a ele, num condomínio de luxo em Mangaratiba, litoral sul do Rio, ainda rende. O jogador do PSG e da Seleção Brasileira, contrariado com a reviravolta no megaevento programado para pelo menos 150 convidados nessa cidade, desabafou com seus amigos sobre sua eventual falta de privacidade e desferiu ataques à imprensa, acusando-a de responsável pela repercussão negativa de sua festança de passagem de ano.

Dois funcionários do condomínio Aero Rural Bom Jardim disseram que Neymar “não quer saber de imprensa nem aqui nem na Cochinchina”. Um deles declarou ter ouvido a conversa de dois parças (parceiros) do jogador, na qual eles relatavam que Neymar acusava jornalistas de terem “estragado seu final de ano por pura inveja”.

Neymar usou as redes sociais para indicar que estava em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde possui um apartamento de luxo, sinalizando aparentemente que abrira mão de sua presença em Mangaratiba.

