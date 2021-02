Porto Alegre Unidades de saúde de Porto Alegre e drive-thru na Sertório vacinam idosos de 85 anos na segunda e na terça-feira de carnaval

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dez postos vão imunizar contra a Covid-19 na segunda e terça, além de um drive-thru na Zona Norte. Foto: Alex Rocha/PMPA Dez postos vão imunizar contra a Covid-19 na segunda e terça, além de um drive-thru na Zona Norte. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A vacinação de idosos com 85 anos ou mais contra a Covid-19 estará disponível na segunda e terça-feira de carnaval, (15 e 16), em dez unidades de saúde da Capital e no drive-thru do hipermercado Big Sertório (av. Sertório, 6600). O atendimento será das 8h às 17h. Para receber a vacina, é preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

As unidades de saúde São Carlos, Morro Santana e Moab Caldas oferecem a possibilidade de vacinação nos veículos para idosos com mobilidade reduzida. Os demais postos também estarão abertos para atender a população na segunda e terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o recebimento de novas doses para organizar a sequência do esquema de vacinação, mas ainda não há previsão.

Onde se vacinar:

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana);

US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília).

Drive-thru Big Sertório (av. Sertório, 6600).

Mais de mil idosos vacinados no sábado

Nos quatro locais com drive-thrus organizados pela Secretaria Municipal de Saúde e parceiros, foram vacinados no sábado (13) 1.082 idosos, dos quais 370 no estacionamento do Hipermercado Big, 280 no estacionamento do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), 320 no Estádio Beira-Rio e 112 no Ministério Público.

A diretora de Atenção Primária da SMS, Luciane Beiró, destacou a importância da participação de todos os parceiros que auxiliaram na mobilização para vacinar os idosos com segurança e agilidade. “Agradecemos pelo apoio, neste sábado histórico, pois em quatro dias conseguimos vacinar mais de 70% dos idosos com 85 anos ou mais, um dos públicos prioritários previsto no Plano Nacional de Vacinação”, afirmou Luciane.

“Foi um dia repleto de emoções”, contou a gerente distrital Rosana Meyer Neibert , que atuou no drive do Beira-Rio. “Trabalhamos muito, mas saímos com a certeza de dever cumprido e feliz por mais esta etapa.”

Porto Alegre registra a vacinação de 10.247 idosos acima de 85 anos contra a Covid-19 até as 18h de sábado. Os dados estão no portal vacinômetro, são parciais e sujeitos a revisão. O painel é atualizado conforme o envio de dados das unidades de saúde e hospitais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre