Cinema Veja a lista dos indicados nas principais categorias do Emmy 2020

28 de julho de 2020

Séries indicadas ao Emmy 2020: 'Maravilhosa Sra. Maisel', 'Ozark', 'Watchmen' e 'Succession'. (Foto: Divulgação)

O Emmy, principal premiação da televisão americana, anunciou nesta terça-feira (28) os indicados da edição de 2020. Veja alguns destaques:

“Watchmen”, sucesso da HBO baseado na HQ, é a produção mais indicada do ano, com 26 indicações, em categorias de minissérie; “The Marvelous Mrs. Maisel” foi a mais lembrada entre as séries de comédia, com 20 indicações. “Schitt’s Creek” teve 15; Entre as séries dramáticas, “Ozark” e “Succession” empataram com 18 indicações cada; A Netflix liderou as indicações, com 160. A HBO teve 107 indicações; Nas redes sociais, além de “Watchmen”, fãs comemoraram as indicações de Zendaya (“Euphoria”), “Stranger Things” e Regina King (“Watchmen”). Fãs criticaram a ausência de Viola Davis e Elizabeth Moss.

Destaque de 2019, a comédia “Barry” não entrou na disputa. “Westworld”, Al Pacino, Nicole Kidman e Reese Witherspoon eram cotados, mas também ficaram de fora.

As indicações foram anunciadas pelas atrizes Leslie Jones, Laverne Cox e Tatiana Maslany, o ator Josh Gad e o presidente da Academia, Frank Scherma.

O Emmy será celebrado em 20 de setembro. O apresentador Jimmy Kimmel será o anfitrião da cerimônia. “Não sei onde faremos isto ou como faremos ou inclusive porque estamos fazendo isto, mas estamos fazendo e vou apresentá-lo”, disse em um comunicado em 16 de junho.

Indicados nas principais categorias

Melhor série de drama: “Better Call Saul”; “The Crown”; “O conto da aia”; “Killing Eve”; “The Mandalorian”; “Ozark”; “Stranger Things”; “Succession”.

Melhor série de comédia: “Curb your enthusiasm”; “Dead to me”; “The good place”; “Insecure”; “The Kominsky Method”; “The Marvelous Mrs. Maisel”; “Schitt’s Creek”; “What we do in the shadows”.

Melhor minissérie: “Little Fires Everywhere”; “Mrs. America”; “Unbelievable”; “Unorthodox”; “’Watchmen”.

Melhor ator em série dramática: Jason Bateman – “Ozark”; Sterling K. Brown – “This is us”; Steve Carell – “The Morning show”; Brian Cox – “Succession”; Billy Porter – “Pose”; Jeremy Strong – “Succession”.

Melhor atriz em série dramática: Olivia Colman – “The Crown”; Laura Linney – “Ozark”; Jennifer Aniston – “The Morning Show”; Jodie Comer – “Killing Eve”; Sandra Oh – “Killing Eve”; Zendaya – “Euphoria”.

Melhor ator em série de comédia: Anthony Anderson – “Black-ish”; Ted Danson – “The good place”; Michael Douglas – The Kominsky Method”; Eugene Levy – “Schitt’s Creek”; Don Cheadle – “Black Monday”; Ramy Yousseff – “Ramy”.

Melhor atriz em série de comédia: Christina Applegate – “Dead to me”; Linda Cardellini – “Dead to me”; Rachel Brosnahan – “The Marvelous Mrs. Maisel”; Tracee Ellis Ross – “Black-ish”; Issa Rae – “Insecure”; Catherine O’hara – “Schitt’s Creek”.

Melhor ator em série limitada ou filme para TV: Jeremy Irons – “‘Watchmen”; Hugh Jackman – “Bad Education”; Paul Mescal – “Normal people”; Jeremy Pope – “Hollywood”; Mark Ruffallo – “I know this much is true”.

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV: Cate Blanchett – “Mrs. America”; Shira Haas – “Unorthodox”; Regina King – “’Watchmen”; Octavia Spencer – “Self made”; Kerry Washington – “Little fires everywhere”.

Melhor filme para TV: “American Son”; “Bad education”; “Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones”; “El Camino: A Breaking Bad Movie”; “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend”

Melhor reality show de competição: “The masked singer”; “Nailed it!”; “RuPaul Drag Race”; “Top chef”; “The voice”.

