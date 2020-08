Pleurite e dor no peito

A dor no peito é um sintoma que pode ser observado na Covid-19, como determinou a OMS. No entanto, o pesquisador Christopher Oleynick, da Universidade de Calgary, no Canadá, publicou um estudo com detalhes mais específicos com base na história de um paciente de 48 anos, com hipertensão e diabetes tipo 2.

Ele chegou ao pronto-socorro com uma dor no tórax, que tinha começado no dia anterior. Passou por uma avaliação e acabou diagnosticado com pleurite viral – inflamação na pleura, tecido que reveste os pulmões – por exclusão. Ao desenvolver febre alta e falta de ar, ele apresentou um resultado positivo para o Sars CoV-2.