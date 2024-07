Brasil Veja os pagamentos do INSS em julho

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Repasses da sétima parcela vão começar no dia 25. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber os pagamentos referentes a julho a partir do dia 25. Os primeiros repasses são direcionados aos beneficiários que têm NIS com final 1 e recebem até um salário mínimo.

— Calendário de pagamentos do INSS para benefícios de até 01 salário mínimo:

* Final do NIS 1 – pagamento em 25 de julho;

* Final do NIS 2 – pagamento em 26 de julho;

* Final do NIS 3 – pagamento em 29 de julho;

* Final do NIS 4 – pagamento em 30 de julho;

* Final do NIS 5 – pagamento em 31 de julho;

* Final do NIS 6 – pagamento em 1º de agosto;

* Final do NIS 7 – pagamento em 2 de agosto;

* Final do NIS 8 – pagamento em 5 de agosto;

* Final do NIS 9 – pagamento em 6 de agosto;

* Final do NIS 0 – pagamento em 7 de agosto.

No caso dos benefícios acima de 1 salário mínimo, os pagamentos terão início no dia 01 de agosto para os aposentados ou pensionistas que têm NIS com finais 1 ou 6.

— Calendário de pagamentos do INSS para benefícios acima de 1 salário mínimo:

* Final do NIS 1 e 6 – 1º de agosto;

* Final do NIS 2 e 7 – 2 de agosto;

* Final do NIS 3 e 8 – 5 de agosto;

* Final do NIS 4 e 9 – 6 de agosto;

* Final do NIS 5 e 0 – 7 de agosto.

Repasses de junho

Conforme o cronograma oficial, os repasses de junho ainda estão sendo feitos. Os próximos a receber são os beneficiários que têm final 6.

* Final do NIS 1 – pagamento em 24 de junho;

* Final do NIS 2 – pagamento em 25 de junho;

* Final do NIS 3 – pagamento em 26 de junho;

* Final do NIS 4 – pagamento em 27 de junho;

* Final do NIS 5 – pagamento em 28 de junho;

* Final do NIS 6 – pagamento em 1º de julho;

* Final do NIS 7 – pagamento em 2 de julho;

* Final do NIS 8 – pagamento em 3 de julho;

* Final do NIS 9 – pagamento em 4 de julho;

* Final do NIS 0 – pagamento em 5 de julho.

Os benefícios acima de 1 salário mínimo também começam a ser pagos na última segunda-feira (1º).

* Final do NIS 1 e 6 – 1º de julho;

* Final do NIS 2 e 7 – 2 de julho;

* Final do NIS 3 e 8 – 3 de julho;

* Final do NIS 4 e 9 – 4 de julho;

* Final do NIS 5 e 0 – 5 de julho.

Consulta

Veja como consultar o final do NIS:

O número do NIS pode ser consultado no cartão do benefício ou no aplicativo “Meu INSS”, disponível para download em celulares Android e/ou iOS.

No caso do aplicativo, após baixá-lo, o usuário deve informar o CPF e senha cadastrados na plataforma gov.br para ter acesso ao menu de opções, posicionado à esquerda da tela. Lá, ele deve procurar pelo número do NIS.

O dígito depois do traço não deve ser considerado. Sendo assim, em um NIS de número 123456789-0, o 9 é o dígito final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/veja-os-pagamentos-do-inss-em-julho/

Veja os pagamentos do INSS em julho

2024-07-03