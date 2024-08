Economia Veja os riscos econômicos com a possível alta dos juros

(Foto: Reprodução)

O cenário econômico brasileiro enfrenta uma encruzilhada com a possibilidade de aumento na Selic (a taxa básica de juros), em contraste com a tendência de redução de juros nos Estados Unidos. Essa divergência tem gerado preocupações entre economistas e analistas de mercado sobre os potenciais impactos na economia nacional.

Nos EUA, o presidente do Fed, (Federal Reserve – o banco central norte-americano), Jerome Powell, sinalizou que o momento para ajustar a política monetária chegou. “Chegou a hora de ajustar a política. A direção a ser seguida é clara e o momento e o ritmo dos cortes nos juros dependerão dos dados chegarem, da evolução das perspectivas e do equilíbrio dos riscos”, afirmou Powell.

Enquanto isso, no Brasil, o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicou que o Comitê de Política Monetária (Copom) da instituição não hesitará em elevar os juros se necessário.

Essa postura contrasta fortemente com a tendência global de relaxamento monetário.

Uma possível alta dos juros no Brasil poderia afetar diversos setores da economia. Confira abaixo os impactos potenciais na economia brasileira:

– Varejo: O aumento das taxas de juros tende a reduzir o consumo, uma vez que as famílias já enfrentam alto endividamento e menor acesso ao crédito.

– Mercado de IPOs: Juros mais altos podem afastar investidores, pausando o lançamento de ações e diminuindo a rentabilidade na bolsa. Isso pode levar a um encolhimento nas decisões das empresas de abrirem seu capital.

– Geração de empregos: O aumento dos juros desestimula investimentos, comprometendo a recuperação econômica e enfraquecendo o mercado de trabalho, podendo resultar em uma redução na criação de vagas em diversos setores.

Apesar dessas preocupações, o mercado financeiro brasileiro apresentou um desempenho positivo na última sexta-feira. O Ibovespa subiu 0,32%, fechando acima dos 135 mil pontos, enquanto o dólar recuou quase 2%, fechando a R$ 5,47.

A última semana encerrou com o Ibovespa avançando 1,23%, ampliando a margem positiva do mês de agosto. Esse cenário reflete o bom humor dos investidores em relação aos juros americanos, com a expectativa de queda nas taxas dos EUA em setembro.

O contraste entre as políticas monetárias do Brasil e dos Estados Unidos destaca a complexidade do cenário econômico global atual.

Enquanto o mercado internacional se prepara para uma possível redução nas taxas de juros, o Brasil enfrenta o desafio de equilibrar o controle da inflação com o estímulo ao crescimento econômico. As informações são da CNN.

