Veja quando o Brasil jogará no futebol feminino na Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Seleção treina em Teresópolis: estreia da equipe feminina nas Olimpíadas será no dia 25, contra a Nigéria. (Foto: CBF)

A Seleção Brasileira Feminina de futebol enfrentará em seu primeiro desafio na Olimpíada de Paris 2024 o time da Nigéria. Conforme informações do Comitê Olímpico Internacional (COI) as duas equipes vão jogar no próximo dia 25, às 14h no horário de Brasília. O confronto acontece no estádio Stade de Bordeaux, em Bordeaux, na França.

O Brasil está no grupo C da competição e, ao todo, são 16 seleções que buscam a medalha olímpica. A Seleção Brasileira Masculina de futebol não se classificou.

O segundo confronto das brasileiras está marcado para o dia 28, às 12h no horário de Brasília. Aqui, a Seleção jogará contra o Japão.

A última partida da fase de grupos da Seleção será contra a Espanha. A partida está agendada para o dia 31 de julho, às 12h no horário de Brasília.

Dependendo dos resultados, a equipe avançará para a fase eliminatória. As quartas de final estão programadas para começar no dia 3 de agosto.

Veja abaixo os horários dos jogos da Seleção Brasileira.

Brasil x Nigéria

– Data: 25 de julho de 2024;

– Horário: 14h (horário de Brasília);

– Local: Stade de Bordeaux, Bordeaux.

Brasil x Japão

– Data: 28 de julho de 2024;

– Horário: 12h (horário de Brasília);

– Local: Parc des Princes, Paris.

Brasil x Espanha

– Data: 31 de julho de 2024;

– Horário: 12h (horário de Brasília);

– Local: Stade de Bordeaux, Bordeaux.

Atletas inscritas

As sete jogadoras que estavam nos Estados Unidos e faltavam para completar o grupo de trabalho de Arthur Elias na Granja Comary já estão à disposição do técnico da Seleção Brasileira. Primeiro vieram Tarci e Lauren. Depois, no início da tarde dessa terça-feira (9), Marta, Kerolin, Adriana, Angelina e Rafaelle se apresentaram em Teresópolis.

Todas foram recebidas por funcionários da Granja Comary e por integrantes da comissão técnica, perfilados na entrada principal do prédio do CT da CBF.

Arthur Elias vai contar agora com todas as 18 atletas inscritas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris e também com as quatro convocadas como suplentes – elas viajarão com a delegação dia 17 de julho para a França, mas só poderão participar dos jogos em caso de corte de alguma das 18 escolhidas.

Além dessas 22, o treinador também relacionou outras oito atletas para ajudarem durante o período de treinos em Teresópolis. Essas, no entanto, não seguem com o grupo para a Europa. As informações são do jornal Valor Econômico e da CBF.

