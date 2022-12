Economia Vendas exclusivas para a Mega da Virada começam neste sábado

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

A Caixa vai pagar R$ 450 milhões para aquele que acertar as seis dezenas sorteadas – o maior valor da história já ofertado pelo banco Foto: Caixa Econômica Federal/Divulgação A Caixa vai pagar R$ 450 milhões para aquele que acertar as seis dezenas sorteadas – o maior valor da história já ofertado pelo banco. (Foto: Caixa Econômica Federal/Divulgação) Foto: Caixa Econômica Federal/Divulgação

Apostadores podem tentar a sorte na Mega da Virada a partir das 19h deste sábado (17), quando as vendas exclusivas para o concurso tem início. As apostas podem ser feitas até às 17h do dia 31 de dezembro. A Caixa vai pagar R$ 450 milhões para aquele que acertar as seis dezenas sorteadas – o maior valor da história já ofertado pelo banco.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50. Para participar, basta ir até alguma das lotéricas disponíveis pelo país, acessar o portal ou o aplicativo das Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

