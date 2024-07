Colunistas Vereadoras de Porto Alegre no CPAC 2024, o Encontro Conservador em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vereadoras do PL Fernanda Barth e Comandante Nádia em evento nesse final de semana em Camboriú. (Foto: Reprodução Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Únicas representantes femininas da direita na Câmara Municipal de Porto Alegre, as vereadoras Comandante Nádia e Fernanda Barth, ambas do PL, marcaram presença no maior encontro conservador da América Latina, realizado em Balneário Camboriú (SC), o CPAC Brasil. Discurso sintonizado com a defesa da liberdade, Comandante Nádia e Fernanda Barth, destacaram a importância da luta pela liberdade no Brasil, posicionando-se de maneira firme “contra a tirania imposta pelas correntes do comunismo que afetam a vida diária dos brasileiros”.

O evento, segundo a vereadora Comandante Nadia, “mostrou a relevância de fortalecer a família, a liberdade e os valores conservadores”. Fernanda Barth conclamou a necessidade “de luta da defesa da liberdade contra as narrativas.” Comandante Nádia destacou as recentes vitórias dos conservadores nos EUA, na Europa e na América do Sul, avaliando que “isso mostra que a população, o eleitor estão entendendo que o monopólio da esquerda não produziu nada de bom. Ao contrário, serviu somente para destruir valores, criar falácias e se locupletar economicamente. Mostra que o socialismo não deu certo em lugar nenhum.”

Millei diz que “Jair Bolsonaro é vítima de perseguição judicial”

O presidente da Argentina, Javier Milei afirmou no CPAC 2024, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é vítima de uma perseguição judicial no País e que a liberdade de expressão está questionada em grandes potencias mundiais. Milei afirmou que “temos de aprender a defender nossas valores e posições. Nossos valores e nossas posições são o que nos movem. Millei prometeu que “vamos sair da miséria com ou sem apoio dos socialistas. Porque para eles irem bem, o povo precisa ir mal. As ideias do socialismo empobrecedor estão fracassando. Fenômeno empobrecedor e violentamente assassino. Fracassaram no politico, cultural e no social. A história do ser humano é a história da liberdade e não há nada que pode detê-la.”

Jair Bolsonaro: “Não tenho obsessão pelo poder, tenho obsessão pelo Brasil”

Na palestra de abertura do CPAC, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma semana em que foi alvo de uma nova ofensiva, que o indiciou no caso das joias sauditas disse que “me tornaram inelegível porque eu me encontrei com embaixadores. Eu não me encontrei com traficantes no Morro do Alemão. A segunda inelegibilidade foi porque no 7 de Setembro eu coloquei do meu lado um empresário (Luciano Hang) que é orgulho do Brasil e de Santa Catarina, que usava um paletó verde-e-amarelo. Eu não botei do meu lado a dama do tráfico”, disse, fazendo referência a escândalos do governo Lula. Bolsonaro disse que “nosso adversário é o Partido do Trambique. Não tenho obsessão de poder, tenho obsessão pelo Brasil”.

Comissão da Câmara volta a debater reconstrução de cidades gaúchas

Convocada pelo coordenador, deputado federal Marcel Van Hatten (Novo), a comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul promove na terça-feira (9) audiência pública sobre a retomada das atividades econômicas e a reconstrução dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes que assolaram o estado. “Além das vidas, o impacto material do desastre natural na região, principalmente, do Vale do Taquari, foi muito grande. A situação dos principais municípios afetados é caótica. Considerando a grande devastação sofrida nos municípios afetados, é de suma importância a realização de nova audiência pública, a fim de verificar como está o processo de reconstrução e recuperação das cidades atingidas”, disse Van Hattem.

No Senado, reunião interativa nesta segunda-feira

A Comissão Temporária do Rio Grande do Sul no Senado, fará audiência pública interativa nesta segunda-feira, para expor as medidas que estão sendo implementadas para a reconstrução do estado. O requerimento foi apresentado pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT). Será a nona reunião da comissão, instalada em maio com a finalidade de acompanhar, por tempo indeterminado, as atividades relativas ao enfrentamento da calamidade ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e apresentar medidas legislativas para auxiliar na superação da situação.

Lei Maria da Penha terá maior prazo para denúncia

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo, projeto que amplia de 6 para 12 meses o prazo para a mulher vítima de violência doméstica ou familiar apresentar queixa à polícia ou representação criminal. O texto aprovado, que retorna para análise do Senado, inclui a alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal (CPP) e na Lei Maria da Penha. O texto da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) aprovado na comissão (substitutivo) aproveita duas propostas em tramitação na Câmara (PL 1713/22 e PL 590/24) que tratam do assunto. A aprovação em caráter conclusivo é rito de tramitação pelo qual o projeto não precisará ser votado pelo Plenário.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/vereadoras-de-porto-alegre-no-cpac-2024-o-encontro-conservador-em-santa-catarina/

Vereadoras de Porto Alegre no CPAC 2024, o Encontro Conservador em Santa Catarina

2024-07-08