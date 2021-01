Política Vereadores, prefeito e vice são empossados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Bins Ely foi eleito presidente da Câmara para este ano Foto: Ederson Nunes/CMPA Bins Ely foi eleito presidente da Câmara para 2021. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

Os 36 vereadores da XVIII Legislatura da Câmara Municipal de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes tomaram posse na tarde desta sexta-feira (1º), no Palácio Aloísio Filho, sede do Legislativo da capital. Na mesma oportunidade, foram eleitos os integrantes da Mesa Diretora da Câmara, das comissões permanentes e da comissão representativa, que atua durante o recesso parlamentar. A sessão de instalação da nova Legislatura foi conduzida pela vereadora Lourdes Sprenger (MDB), vice-presidente do Legislativo em 2020, tendo em vista que o presidente, Reginaldo Pujol (DEM), não foi reeleito.

Após entregarem seus diplomas, declaração de bens e indicação de seus nomes parlamentares, os vereadores fizeram o juramento de posse e a legislatura foi instalada. Na sequência, o vereador Pedro Ruas (PSol) entregou comunicação informando a formação do bloco de oposição formado por PSol, PT e PCdoB, o qual será liderado por ele, tendo como vice-líder o vereador Aldacir Oliboni (PT).

Para a eleição da Mesa Diretora, houve disputa em todos os cargos, sendo que os eleitos receberam 26 votos e os indicados pela oposição, 10. Com o resultado, a Câmara será presidida em 2021 pelo vereador Márcio Bins Ely (PDT), tendo como 1º vice-presidente Idenir Cechim, 2ª vice-presidente Comandante Nádia (DEM), 1º secretário Hamilton Sossmeier (PTB), 2ª secretária Mônica Leal (PP) e 3º secretário Clàudio Janta (SD). Após a eleição da Mesa, foi apregoada a licença do vereador Cézar Schirmer (MDB) e realizada de forma virtual a posse do suplente Pablo Melo (MDB), que testou positivo para a Covid-19.

Composição

A nova composição da Câmara terá 18 bancadas partidárias integradas por 25 homens e 11 mulheres. Dezesseis dos vereadores que assumem estarão em sua primeira legislatura, apesar de alguns já terem exercido a vereança em oportunidades anteriores na condição de suplentes.

Serão representantes da população porto-alegrense no Poder Legislativo os vereadores:

Airto Ferronato (PSB)

Aldacir Oliboni (PT)

Alexandre Bobadra (PSL)

Alvoni Medina (Republicanos)

Bruna Rodrigues (PCdoB)

Cassiá Carpes (PP)

Cláudia Araújo (PSD)

Clàudio Janta (Solidariedade)

Comandante Nadia (DEM)

Daiana Santos (PCdoB)

Felipe Camozzato (Novo)

Fernanda Barth (PRTB)

Gilson Padeiro (PSDB)

Giovane Byl (PTB)

Hamilton Sossmeier (PTB)

Idenir Cecchim (MDB)

Jesse Sangalli (Cidadania)

Jonas Reis (PT)

José Freitas (Republicanos)

Kaka D’ávila (PSDB)

Karen Santos (PSol)

Laura Sito (PT)

Leonel Radde (PT)

Lourdes Sprenger (MDB)

Márcio Bins Ely (PDT)

Mariana Pimentel (Novo)

Matheus Gomes (PSol)

Mauro Pinheiro (PL)

Mauro Zacher (PDT)

Moisés Barboza (PSDB)

Mônica Leal (PP)

Pablo Melo (MDB)*

Pedro Ruas (PSol)

Psicóloga Tanise Sabino (PTB)

Ramiro Rosário (PSDB)

Roberto Robaina (PSol)

*Pablo Melo assumiu o mandato na vaga do vereador Cézar Schirmer (MDB), que se licenciou para assumir o cargo de secretário municipal.

