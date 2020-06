Grêmio Vice-presidente do Grêmio sobre negociação com Ferreira: “Esperamos que as partes que estão negociando tenham bom senso”

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O caso Ferreira está de volta na pauta do Grêmio. Com um impasse referente a renovação do atacante, que já está na Justiça, o tricolor tenta a possibilidade de uma resolução para a situação. Contudo, a direção também mostra manter critérios e conforme o vice-presidente Cláudio Oderich, as regras serão cumpridas na negociação.

Durante à entrevista à Rádio Grenal, nesta quarta-feira (10), o dirigente fez elogios ao atleta de 22 anos e afirmou que o clube “está de portas abertas, mas também pede bom senso das partes para a resolução do episódio.

“Ele é um grande jogador e as portas estão abertas. É um jogador do clube. Esperamos que as partes que estão negociando tenham bom senso. O Grêmio é maior que tudo. As regras serão cumpridas. Em uma negociação, podemos até ceder, mas sem extrapolar”, afirmou Oderich.

De acordo com informações da Rádio Grenal, acreditando ainda na possibilidade de renovação, a direção tentará restabelecer o contato para a resolução de sua renovação. Cláudio Oderich informou que, pelo seu conhecimento, ainda não havia se estabelecido uma conversa entre o presidente Romildo Bolzan Jr. e o empresário de Ferreira, Pablo Bueno.

Com vínculo até a metade de 2021, o clube tenta a investida antevendo que o atleta possa deixar Porto Alegre à custo zero. Ferreira já desperta o interesse de outros times.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

