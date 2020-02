Rio Grande do Sul Vice-presidente Hamilton Mourão participa da reativação da 6ª Divisão de Exército no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

O general de divisão Achilles Furlan Neto foi nomeado comandante da unidade Foto: Divulgação O general de divisão Achilles Furlan Neto foi nomeado comandante da unidade. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participou, na manhã desta sexta-feira (07), da solenidade militar alusiva à Reativação da 6ª Divisão de Exército nas instalações do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Desativada desde 2014, a 6ª Divisão de Exército, chamada de Divisão Voluntários da Pátria, foi reativada pelo Decreto Presidencial nº 9.965, de 8 de agosto de 2019, e terá novamente como sede a cidade de Porto Alegre. O general de divisão Achilles Furlan Neto foi nomeado para exercer o cargo de comandante.

Mourão já foi comandante da unidade. “A partir dessa reativação, voltaremos a ter um poder de pronta resposta maior em casos de catástrofes e ocorrências atípicas. Temos a missão de resguardar um País com oito milhões e meio de quilômetros quadrados e 17 mil quilômetros de fronteira terrestre”, declarou o vice-presidente na solenidade.

Confira abaixo a chegada de Mourão ao evento:

Dentro de instantes dará início a solenidade de reativacão da 6° Divisão de Exército do @exercitooficial @DefesaGovBr, em São Leopoldo (RS). pic.twitter.com/n2rePm7Tri — Comando Militar do Sul (@CmdoCMS) February 7, 2020

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário