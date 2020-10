Tecnologia Vidro quebrado e tinta descascada: O iPhone 12 já apresenta problemas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Imagem mostra o vidro que protege o módulo traseiro da câmera já quebrado. (Foto: Reprodução)

O iPhone 12 acaba de chegar às mãos de blogueiros, influenciadores e sites especializados de todo o mundo, desembarcando em lojas de mercados nos Estados Unidos, China e regiões de Europa e Oceania. Junto com a expectativa do lançamento dos novos smartphones da Apple e as resenhas positivas, entretanto, chegam também os relatos dos primeiros problemas.

Segundo o site Gizmochina, o mais preocupante veio de um blogueiro chinês chamado Lie Feng. Ele visitou uma Apple Store local e notou que vários dos aparelhos no mostruário estavam bastante desgastados, com falhas visíveis nas laterais – o que pode indicar que a tinta que cobre a borda metálica do dispositivo não aguenta alta intensidade de contato.

As lojas na China estavam lotadas para a chegada do modelo e, em todos os mercados em que o iPhone 12 já chegou, a procura parece maior do que a registrada na época do iPhone 11.

Quebrou?

O segundo relato vem de Max Weibach, jornalista especializado veterano que trabalha para o Android Police. Ele publicou em seu perfil no Twitter uma imagem que mostra o vidro que protege o módulo traseiro da câmera já quebrado.

Segundo ele, o telefone nem sequer caiu ou sofreu uma pancada direta. “Eu literalmente só coloquei ele em uma mesa posicionado para baixo e, quando olhei para ele, o vidro estava quebrado. Eu fico tranquilo admitindo quando quebro algo, NÃO FUI eu que fiz isso”, explica.

Max acredita que essa seja uma instabilidade estrutural causada por algum problema no design interno do aparelho. Vale lembrar que o iPhone 12 passou por mudanças no visual para abrigar as antenas e os componentes 5G.

Por enquanto, a Apple não se manifestou sobre os casos oficialmente.

Preços da App

É bom ficar atento antes de comprar algum app: a Apple anunciou aos desenvolvedores que irá aumentar os preços da App Store no Brasil. A alteração irá afetar tanto o catálogo brasileiro da loja de aplicativos quanto de outros países, como África do Sul, Colômbia, Índia, Indonésia e Rússia.

“Quando os impostos ou taxas de câmbio mudam, às vezes precisamos atualizar os preços na App Store”, anunciaram. “Nos próximos dias, os preços de aplicativos e compras no aplicativo (excluindo assinaturas auto-renováveis) na App Store aumentarão no Brasil, Colômbia, Índia, Indonésia, Rússia e África do Sul”.

A Apple não informou com exatidão quando o reajuste será aplicado no Brasil. Mas espera-se que a alteração ocorra em breve.

