Tecnologia Instagram muda regras para fotos de seios após protesto de influenciadora plus size

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Influenciadora Nyome Nicholas-Williams comemora alteração das políticas do Instagram depois de seu protesto. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Instagram atualizou sua política sobre exibição parcial de seios nesta quarta-feira (28). A rede social não vai mais remover imagens de seios femininos nus caso a pessoa esteja “abraçando, acariciando ou segurando seus seios”.

A alteração aconteceu depois que uma influenciadora digital plus size do Reino Unido, Nyome Nicholas-Williams, iniciou um protesto afirmando que suas fotos eram derrubadas, enquanto o mesmo não acontecia com publicações parecidas de mulheres magras.

Um abaixo-assinado promovido por Nicholas-Williams reuniu mais de 22 mil assinaturas, e a hashtag #iwanttoseenyome (eu quero ver Nyome, em tradução livre do inglês) ganhou força nas redes sciais.

O Instagram reconheceu que o protesto da influenciadora motivou as alterações.

“Estamos atualizando nossas políticas para evitar que imagens de corpos gordos e maiores sejam removidas erroneamente”, disse a empresa.

A plataforma disse que publicações com seios sendo apertados não são permitidos porque “isso costuma ser comumente associado a conteúdo pornográfico”.

Porém, admitiu que a aplicação desta política pode levar a erros, “especialmente com relação à comunidade de Body Positive e corpos gordos e maiores”.

A companhia afirmou que “se houver dúvidas sobre o conteúdo”, a instrução para os revisores de conteúdo é que ele não seja removido.

Imagens que mostrem “movimento de agarrar com os dedos dobrados e onde há uma clara alteração no formato dos mesmos” ainda violam as regras.

