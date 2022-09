Futebol Vini Jr. após vitória do Real Madrid: “Dance onde quiser”

18 de setembro de 2022

Vini Jr. chegou a sofrer racismo inclusive momentos antes do clássico. (Foto: Reprodução/Twitter)

Vinicius Junior postou “dance onde quiser” nas redes sociais, depois de dançar com Rodrygo na vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, nesse domingo (18).

De frente para a torcida rival no Metropolitano, o atacante brasileiro celebrou bailando com o companheiro de equipe no gol do camisa 21, dias depois de ter sido alvo de racismo justamente por causa das dancinhas nas comemorações.

“Dance onde quiser”, postou Vini Jr. no Instagram. Rodrygo acompanhou o colega e legendou a imagem fazendo referências ao branco do Real Madrid e à luta contra o racismo: “Baile branco e PRETO”, escreveu.

Vini Jr. chegou a sofrer racismo inclusive momentos antes do clássico. Integrantes da torcida do Atlético de Madrid entoaram gritos de injúria racial contra o atacante brasileiro, chamando-o de macaco.

Caso

Tudo começou na última quinta (15), quando Koke, capitão do Atlético de Madrid, previu que poderia haver confusão no estádio se Vinicius Junior dançasse após algum gol.

No dia seguinte, a polêmica maior: o brasileiro foi alvo de racismo no programa “El Chiringuito” na TV espanhola, quando o empresário Pedro Bravo disse que Vini Jr. deveria “deixar de fazer macaquice”. Após o ocorrido, surgiu a hashtag #BailaViniJr em apoio ao jogador. À noite, o atacante do Real Madrid se pronunciou e garantiu que “não vai parar de bailar”.

