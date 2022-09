Futebol Programa de TV espanhola se desculpa com Vinicius Junior, mas diz que não houve racismo

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grupo canta "Vinicius, você é um macaco" antes de clássico com o Real Madrid. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O “El Chiringuito”, popular programa da TV espanhola, pediu desculpas a Vinicius Junior na noite deste domingo (18), depois da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Porém, a declaração diz que não houve racismo. O apresentador Josep Pedrerol leu um texto o qual afirma que a expressão “brincar de macaco” não tem cunho racista na Espanha.

“Quero deixar um recado para todos os brasileiros. A expressão ‘brincar de macaco’ na Espanha é fazer papel de bobo. Não é racista. Mas na tradução foi mal interpretada. Um forte abraço e continue a dança.”

Dias antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o empresário Pedro Bravo disse, durante o programa, que Vinicius Junior deveria “deixar de fazer macaquice”. Durante a edição deste domingo, veiculada após o triunfo dos merengues, o comentarista Javier Balboa reforçou que a expressão poderia ter sido tirada de contexto:

“A expressão de Pedro Bravo é infeliz e se alguém coloca nas redes sociais pode ser mal interpretada.”

A fala de Bravo veio na sequência de uma declaração de Koke, capitão do Atlético de Madrid, a respeito das danças de Vinicius Junior nas comemorações de gol. O meia havia dito que poderia haver confusão no Metropolitano caso ele dançasse. Foi então que Pedro Bravo comentou sobre o assunto e emitiu a declaração polêmica sobre as danças do brasileiro. Nas redes sociais, Vini Jr. recebeu apoio por meio da hashtag #BailaViniJr. Horas depois do ocorrido, o atacante do Real Madrid se pronunciou e garantiu que “não vai parar de bailar”.

No clássico, Vinicius Junior dançou com Rodrygo depois de o camisa 21 marcar um dos gols da vitória do Real Madrid.

Torcida

A torcida do Atlético de Madrid mostrou o seu pior lado antes do clássico com o Real, neste domingo. Nos arredores do Metropolitano, um grupo de apoiadores da equipe fez cânticos racistas contra Vinicius Junior.

“É um macaco, Vinicius é um macaco”, dizia o coro.

No vídeo, capturado pela Rádio Cadena Cope, é possível perceber que o coro racista é entoado por um número considerável de torcedores. Nenhum deles tenta interromper os atos racistas contra o brasileiro.

A reação da torcida do Atlético vem um dia depois que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, ter afirmado que não via “essa forma de racismo na Espanha” quando perguntado se concordava que Vinicius Junior havia sido vítima de ofensas racistas durante a semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol